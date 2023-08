Federico Pellegrino (nummer 3) slo Johannes Høsflot Klæbo (nr. 1) på sprinten i Sandnes lørdag.

Pellegrino slo Klæbo i Sandnes – Sömskar vant kvinnesprinten

Federico Pellegrino var hakket raskere enn Johannes Høsflot Klæbo under sprinten i Blink-festivalen i Sandnes lørdag. Linn Sömskar kunne også juble.

NTB

Pellegrino slo Johannes Høsflot Klæbo med fire tideler på herrenes rulleskisprint lørdag kveld, mens sveitsiske Valerio Grond tok tredjeplassen. Pål Golberg og Erik Valnes tok seg også til finalen, men endte på henholdsvis 5.- og 6.-plass. Valnes vant 15-kilometeren fredag.

Klæbo vant det første kvartfinaleheatet og delte seieren med Grond i semifinalen, men i finalen ble han slått. Klæbo satser utenfor landslaget foran kommende sesong.

På kvinnesiden kunne Sömskar juble for sin andre seier på like mange dager. Hun slo Lotta Udnes Weng med fire tideler i finalen og har dermed vunnet både 10 kilometer og sprint under årets rulleskifestival i Sandnes.