TØRST: Johannes Høsflot Klæbo fyller på med drikke underveis i femmila. Han er trolig enda tørstere på distansegull når VM på hjemmebane arrangeres i Trondheim om to år.

Distansepresset fortsetter for Klæbo: − Det blir ikke lavere forventninger

PLANICA (VG) Johannes Høsflot Klæbo (26) sto for det beste mesterskapet av en herreløper siden Petter Northug i Falun 2015. Men etter elleve forsøk mangler fortsatt det etterlengtede distansegullet i mesterskap.

– Det er mitt beste mesterskap noen gang. Jeg kunne ikke gjort noe annerledes. Jeg skulle gått ni tideler raskere i løpet av mesterskapet så hadde det vært bedre. Men jeg kunne ikke gjort noe annerledes, sier Klæbo etter sølv bak Pål Golberg på femmila.

Etter vanvittige 14 seirer i verdenscupen og Tour de Ski-triumf sammenlagt tidligere denne sesongen, var forventningene skyhøye. I forkant av VM lekte eksperter med tanken om at han kunne vinne seks av seks gull.

Fasit ble tre gull (sprint, lagsprint, stafett), to sølv (30 km med skibytte og femmila) og en fjerdeplass (15 km fri). Det overgår russiske Aleksandr Bolsjunovs russiske Aleksandr Bolsjunovsde russiske utøverne er utestengt fra internasjonale langrennskonkurranser denne sesongen som følge av nasjonens krigføring i Ukraina. OL sist vinter (tre gull, ett sølv og en bronse) og er sterkeste mesterskap av en herreløper siden Petter Northug i Falun i 2015 (fire gull).

På 15-kilometeren var Klæbo ni tideler unna bronsen, mens på femmila var han sekundet bak Pål Golberg. Med to sekunder på «riktig side», ville VM sett enda et hakk bedre ut.

– Det er en del av gamet. Mesterskapsgullet på distanse må man grave dypt for. Det er bare å fortsette å jobbe, så kommer det et mesterskap på hjemmebane. VM i 2025 er målet, sier Klæbo.

Trønderen har fem OL og ni VM-gull i en alder av 26 år, alle fra sprint, lagsprint og stafett. På elleve distanseløp i mesterskap, er to sølv og en bronse samlingen foreløpig.

I Oberstdorf-VM for to år siden ble han disket fra gullet på femmila etter at han og Aleksandr Bolsjunov kom i kontakt på oppløpet.

Klæbo må nå leve med presset om distansegull også frem mot VM på hjemmebane i 2025. Han bor på Byåsen i Trondheim, bare noen minutters kjøring fra skistadion på Granåsen.

– Det blir ikke lavere forventninger. Det hadde vært lettere om jeg hadde fortsatt å anke for to år siden. Da hadde vi sluppet dette. Men jeg står for valget jeg tok den dag i dag. Det er følelsen av å gå først over mål man jakter, sier Klæbo.

– Hva tenker du om de høye forventningene?

– Det handler om hva man har gjort i forkant. Uansett hvordan man vrir og vender på det, har jeg gjort mitt beste mesterskap og sesong noen gang. Vi får ta med oss at vi har gjort noe riktig. Selv om mesterskapsgullet på distanse uteblir, har jeg aldri vært nærmere enn nå.

FORNØYD: Johannes Høsflot Klæbo etter VM. Pål Golberg kom først i mål på femmila.

Langrennssjef Espen Bjervigs dom over Klæbos mesterskap er «veldig, veldig bra».

–Johannes er en fantastisk skiløper. Det er små marginer som gjør at han skulle vært enda bedre. At det ble spekulert om seks gull er helt enormt, sier Bjervig.

– Hva tror du det gjør med ham at han er ett sekund unna distansegullet på femmila her, mens han ble disket fra det i Oberstdorf?

– Jeg håper det trigger ham noe fryktelig, slik at vi virkelig får se han sparke fra seg i Trondheim. Da blir det gøy, svarer Bjervig.