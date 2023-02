1 / 6 forrige neste fullskjerm

Mesterlig Johannes Høsflot Klæbo i dobbeltseier: − Det er helt rått

PLANICA (VG) Johannes Høsflot Klæbo gjorde akkurat som han ville. Sprintkongen vant sitt femte strake sprintgull etter å ha ledet finalen fra start til mål. Pål Golberg sikret norsk dobbeltseier og feller tårer for sølvet.

–Det er helt rått rett og slett, sier NRK-ekspert Therese Johaug.

– Jeg tror ikke noen skjønner hvor imponerende dette er, legger hun til.

26-åringen fra Trondheim har både to VM-gull og to OL-gull i sprint fra før. Han synes presset før VM-åpningen har vært «helt forferdelig».

– Jeg har ikke følt at jeg har hatt kontroll på min egen kropp, beskriver han til NRK og mener «bare gull har vært nok».

– Det er ganske mange kilo av skuldrene. Nå føler jeg at jeg gå ut å kose meg videre i VM, sier verdensmesteren.

– Du så at Johannes var veldig hissig i finalen, sier trener Arild Monsen og kaller dobbeltseieren «fantastisk».

Klæbo hilste til publikum på oppløpet, sopte inn sitt syvende VM-gull og har nå 12 internasjonale gull inkludert fem OL-gull. 32 år gamle Pål Golberg tok sin første individuelle medalje i mesterskap noen sinne ved å slå overraskelsen Jules Chappaz på målstreken.

Golberg gråt i NRK-interjuvet etter at romkamerat Erik Valnes falt i semifinalen.

– Det var brutalt, sier han gråtkvalt.

– Det var veldig artig at det endelig klaffer. Jeg er veldig glad, sier Golberg mens tårene spretter i NRK-intervjuet.

Franskmannen Chappaz har aldri vært på pallen i verdenscupen og har bare en finaleplass i sprint. Michal Novak ble nummer fire, Calle Halfvarsson fem og Lucas Chanavat seks.

Den norske dobbeltseieren er en stor opptur etter at Sverige vant firedobbelt i kvinneklassen. Kristine Stavås Skistad sluknet i VM-finalen.

I Slovenia kan Klæbo komme til å gå alle seks distanser. Han har gullsjanse på alle.

Johannes Høsflot Klæbo dundret ut fra start under de løse og vanskelige forholdene på den første VM-distansen. Han leverte et kjempeløp som ikke levnet de fem motstanderne i VM-finalen noen mulighet.

Semifinalene: Illsint Valnes

Erik Valnes overbeviste med seier i prologen. Semifinalen endte med at Nord-Norges største VM-håp kastet en brukket ski i sinne.

– Jeg har det ikke bra, sier Valnes til NRK. Han følte at han fikk «et kakk bak på skien av noen». Valnes har ingen tro på at han får gå søndagens lagsprint med Klæbo.

– Jeg tror det er større sjanse for at det blir fly hjem.

– Jeg skal ikke ta ut noe lag, men jeg gjorde det godt i dag, sier Pål Golberg med tydelig lyst på å gå lagsprinten.

– Det får være trøsten at Valnes felte seg selv, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

VM-toeren fra 2021 felte seg selv, falt og brakk skien i de løse forholdene. Klæbo kom seg enkelt unna, men Even Northug måtte bremse, ble nummer fire i semifinalen, og ble slått ut.

Pål Golberg kontrollerte inn finaleplassen greit etter en god semifinalen.

Kvartfinalene: Taugbøl-uflaks

BLE FELT: VM-sprinten ble en stor skuffelse for Håvard Solås Taugbøl.

Håvard Solås Taugbøl forsvant ut etter en å ha vært i nærkontakt med Marcus Grate. «Klokkeklar disk» mente landslagssjef Eirik Myhr Nossum. Men juryen dømte ikke svensken for taklingen. Grate gikk videre til semifinalen på tid.

Dramatikken startet allerede i den første kvartfinalen. Valnes og Klæbo fikk en enkel vei inn til semifinalen da det svenske håpet Edvin Anger rotet det til med et fall – og brukket stav – i motbakke.

Even Northug tok kommandoen i heat to. Her hadde en av forhåndsfavorittene, Richard Jouve, et uhell. Northug og Calle Halfvarsson gikk enkelt videre.

Pål Golberg hadde full kontroll på semifinaleplassen i heat tre, men bremset før målstreken for å slippe Lucas Chanavat forbi. Dermed slapp Golberg å møte Klæbo, Valnes og Halfvarsson i semifinalen.

– Enormt press

– Presset er enormt, mente NRK-ekspert Torgeir Bjørn før rennet og sa at «alt annet enn gull er en skuffelse for kong Klæbo».

Klæbo har vunnet 28 av de 32 siste sprintene i verdenscupen.

Men han tapte den siste klassiske verdenscupsprinten for Richard Jouve, men franskmannen ble slått ut allerede i VM-kvartfinalen.

Den norske VM-favoritten har også tapt en sprint for Federico Pellegrino denne sesongen, men desemberrennet i Davos gikk i fristil.

Klæbo har dominert enormt siden 2017 da han fikk sitt store gjennombrudd med VM-bronse i sprint. Han har vunnet både de to siste VM- og OL-gullene. Klæbo har 36 verdenscupseire i sprint – 17 av dem i klassisk. Det er fem år siden han havnet utenfor pallen i en klassisksprint i verdenscup eller mesterskap. Den gangen knakk han staven.

Johannes Høsflot Klæbo og Pål Golberg fortsetter fredag VM med 30 km med skibytte. Simen Hegstad Krüger og Sjur Røthe går også på det norske laget.