Golberg suveren i Klæbos fravær: − Fornøyd med å være best av de dødelige

LILLEHAMMER (VG) Med Johannes Høsflot Klæbo på hytta, benyttet Pål Golberg muligheten til å skinne på Lillehammer.

Saken oppdateres!

På distansen 20 kilometer i klassisk stil på Lillehammer var det Pål Golberg som var sterkest. 32-åringen staket fra konkurrentene inn på Birkebeineren Skistadion og var suveren på oppløpet.

– Det var veldig bra. Jeg visste jeg hadde muligheten i dag, når han jeg låner den gule trøyen av ikke var med. Jeg er fornøyd med å være best av de dødelige, sier Golberg til TV 2.

For etter å ha vunnet sitt fjerde strake verdenscuprenn lørdag, var det nok mange som både la seg i går kveld og stod opp i dag tidlig med en tanke om at Johannes Høsflot Klæbo også ville bli en hard nøtt søndag. Men noen timer før rennet skulle starte, kom beskjeden om at trønderen kjente på murring i halsen og derfor ikke ville stille til start.

Sjur Røthe og Martin Løwstrøm Nyenget sørget for at det på ny ble en norsk jubeldag med henholdsvis andre og tredjeplass.

Didrik Tønseth knep fjerdeplassen foran svensken William Poromaa.

Seieren til Golberg kom etter et distanserenn på Lillehammer som også ble preget av det utenomsportslige. Ut på den første runden tok klimaaktivister fra gruppen «Stopp Oljeleitinga» seg ut i skiløypen med banner og bluss.