Jelena Välbes ekstreme forvandling

Den russiske langrennssjefen nøt en gang i tiden stor respekt for sine prestasjoner – og ikke minst for et klinkende klart «unnskyld» til Kong Harald og det norske folk. Lite visste vi da om hva som skulle skje videre.

En sommerdag 1991 kom en bil lastet med sovjetiske langrennsløpere til verdensmesterne i Sverige for å konkurrere og omgås. Jelena Välbe var en av de som kom.