GAMMEL REGEL: En eksisterende regel i NSF sier at løpere utenfor landslaget ikke skal få gå i verdenscupen uten egen avtale eller særlige omstendigheter.

Her er regelen som kan stoppe ny Klæbo-kule – nå kan den bli skrotet

En gammel regel i Norges Skiforbund gjør at Johannes Høsflot Klæbo (26) og Kristine Stavås Skistad (24) ikke får gå verdenscup eller Tour de Ski neste sesong.

– Vi håper og tror at de endrer på dette, slik at jeg får gå World Cup kommende sesong, dersom jeg er god nok til å stille, sier Klæbo i en pressemelding.

Det er regelen 205.2 i Norges Skiforbunds (NSF) fellesregelement som stopper landslagsavhopperen.

Der står det:

Løpere som har avslått et tilbud om å delta på NSFs landslag, skal ikke tas ut av NSF til å representere NSF i konkurranser i den sesongen tilbudet om landslagsplass gjelder, med mindre det foreligger særlige omstendigheter.

Skikongen Petter Northug hadde i sin tid en avtale med skiforbundet til tross for at han sto utenfor landslaget.

Også da var det lenge usikkert om Northug fikk lov til å delta i verdenscupen.

TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad, som også tilhører privatlaget Team Coop, tror ikke på en lik situasjon i 2023.

– Det er overhodet ikke aktuelt. Det kommer ikke til å skje. Norsk langrenn tjener på at de tre de treJohannes Høsflot Klæbo, Astrid Øyre Slind og Kristine Stavås Skistad har alle takket nei til en plass på landslaget den kommende sesongen. går verdenscup, men det er klart at regelen er hårreisende, sier Skinstad.

– Ingen skal tvinges til å være på et landslag, det skal være noe gjevt. Så landslaget bør kanskje i stedet fokusere på å gjøre landslaget så bra at ingen vil takke nei.

EKSPERT: TV 2-ekspert Petter Skinstad etterlyser nå en ny landslagsmodell i norsk langrenn.

Eksperten tror også at Klæbo & co. vil få gå selv om regelen blir stående etter tirsdagens skistyremøte.

– Man kan absolutt si at det er «særlige omstendigheter» at tre løpere har takket nei samtidig, og at det i det hele tatt vurderes å stryke regelen, og at det denne sesongen er kutt i antall løpere. Det blir nok ikke et problem, men regelen i seg selv er idiotisk.

Han tror at Klæbos avgjørelse vil starte en prosess med å utvikle landslagsmodellen i Norge.

– Jeg har ikke tro på landslaget som en treningsarena i fremtiden. Det er ikke en modell som passer samfunnet vårt. På grunn av dette tvinges skiforbundet til å tenke nytt, og det kan være bra, sier Skinstad.