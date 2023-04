Klæbo etter landslagsexiten: − Det har vært en hektisk uke

I et intervju med TV 2 uttaler Johannes Høsflot Klæbo seg etter at han forrige helg sa nei til landslaget.

Saken oppdateres!

– Det har vært en hektisk uke. Det har kanskje vært mer for faren min. Jeg har tatt et valg og stått i det, og jo lengre det går, jo mer riktig føles det, sier Klæbo til TV 2 og fortsetter:

– Jeg kan ikke gå på kompromiss med meg selv, så valget står jeg for, sier han.

Sist søndag slapp Klæbo nyheten om at han dropper landslaget, og begrunnet det med at det ga Norges Skiforbund muligheter til å redusere kostnadene sine og bruke penger på andre utøvere.

– Jeg har flere kamerater på landslaget som jeg føler er blitt dårlig behandlet i denne uttaksprosessen. Jeg kommer til å holde nær kontakt med landslagskameratene, selv om jeg ikke lenger blir en del av landslaget, sa Klæbo i en pressemelding da.

Lørdag skal Klæbo på Bysprinten i Mosjøen, og i den anledning stilte han til intervju med rettighetshaver TV 2.

Det er første gang skistjernen har uttalt seg etter pressemeldingen søndag.

– Dette har ikke skjedd over natten. Det har vært en prosess, og nå var det dråpen som gjorde at det rant over. Det er på tide at det blir en bedring. Som jeg sa, så følte jeg at lagkamerater ikke ble behandlet rettferdig, og da blir det ganske enkelt, sier han til kanalen om hvorfor han sa nei til landslaget.