VERDENSCUPVINNER: Aleksandr Bolsjunov fotografert etter seieren på 15 km klassisk i Sveits sist helg. Foto: GIAN EHRENZELLER / KEYSTONE

Bolsjunov om nordmenn: − Det er ille at de tenker slik om meg

Aleksandr Bolsjunov (24) vil helst ikke forbindes med bråk – selv om de har vært med på å gjøre ham til Russlands største vinterstjerne.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Nå nettopp

I et intervju med nyhetsbyrået Tass summerer langrennsløperen opp vinteren og får blant annet spørsmål om det som skjedde etter teamsprinten i VM.

I Norge fikk det stor oppmerksomhet at Bolsjunov lot lagkompisen Gleb Retivykh bli liggende alene – samtidig som Norge og Finland feiret gull og sølv. Bolsjunov dukket aldri opp for å gratulere eller eventuelt trøste Retivykh.

– Det skjedde ikke noe spesielt der, jeg gratulerte ham etterpå. Og det faktum at jeg ikke gikk bort til ham med en gang ... Etter at jeg var ferdig selv, gikk jeg bort og så ikke engang hvordan løpet endte. Etterpå gratulerte vi hverandre med avslutningen av løpet, alt var bra. Det var ingenting av det som nordmennene så.

Da Tass sier at han i Norge ble beskyldt for å være arrogant, svarer skiløperen:

– Det er ille at de tenker slik om meg. Men jeg trenger ikke bevise det motsatte for noen.

I intervjuet forteller også Bolsjunov om kampen med Johannes Høsflot Klæbo på ulike distanser.

– Det er vanskelig å konkurrere mot ham på sprint. Johannes er fortsatt den sterkeste.

– Var det irriterende at han på slutten av sesongen begynte å ta over ditt territorium, spør Tass.

– Han vil prøve å komme inn på mitt territorium, jeg vil inn på hans, svarer Bolsjunov.

Det ble mye styr etter femmila, der Johannes Høsflot var først over mål – men ble senere ble disket for måten han kjempet med Bolsjunov. Emil Iversen lurte dem begge for gullet. Russeren sier at tapet var glemt etter tre-fire timer. At han måtte konsentrere seg om nye oppgaver.

– Jeg vant ett gul. Det var veldig kult. Men jeg klarte ikke det andre gullet. Det var veldig ille.

Tass mener at Bolsjunov nå er Russlands største vinterstjerne. Vanligvis må langrennsløpere stille i køen bak skiskyttere. Aleksandr Bolsjunov sier at han tar populariteten med stoisk ro. På spørsmål fra nyhetsbyrået om skandalehistorier – som Joni Mäki-bråket og femmilsdramaet – er nødvendig for at langrenn skal være populært, svarer Bolsjunov med å snakke om Russlands svært kjente skiskytterkommentator Dmitrij Guberniev, som også kommenterte ski-VM.

– Guberniev vil sannsynligvis si at det trengs, men jeg trenger absolutt ikke skandaler, ler Bolsjunov.

– Interessen for ski blir først og fremst drevet at triumfer.

Aleksandr Bolsjunov er klar på at han ikke har noen planer om å endre seg. Ikke på noen måte.

– Hva er vitsen med det? spør han.

PS! Bolsjunov sa tidligere denne uken at han ville kjøpe inn en tredemølle – som nordmennene har på Olympiatoppen – for å ha like god teknikk som sine norske rivaler. Politikeren Dmitrij Svisjtsjev, som sitter i sportskomiteen i parlamentet, engasjerte seg i saken – men ifølge Svisjtsjev viser det seg nå at sportsministeriet allerede har bestilt en slik mølle. En «stormølle» eller en skistake-mølle er en tredemølle for langrennsløpere – som er bred nok til at man kan skøyte på den.