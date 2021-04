BRØDREPAR: Jørgen (t.v.) og Anders Aukland søndag kveld. Anders kastet i seg sjokomelk og en kokosbolle 35 kilometer før slutt. Foto: Ole Kristian Bøen

Anders Aukland (48) gikk 700 kilometer på ski

Lørdag morgen la Anders Aukland (48)ut på tur sammen med Joar Thele og Simen Østensen. Først etter å ha gått 700 kilometer stoppet langløpsspesialisten – sent søndag kveld.

– 700 kilometer og 500 meter, korrigerer Anders Aukland smilende, etter skituren som varte nærmere 41 timer.

Han opplyser at de åpnet med rundt 42 mil på de første 24 timene. Deretter ble det tyngre, blant annet fordi det snødde tett. De siste ti milene måtte han gi ekstra gass.

– Det var tungt, men jeg måtte gjennomføre. Vi gikk også til inntekt for stiftelsen «Right to Play», noe som ga litt ekstra motivasjon.

Til sammen ble det samlet inn 1,1 millioner til inntekt for organisasjonen som setter fokus på spill og lek for å beskytte, utdanne og styrke barn i utviklingsland.

– Vi har hatt en kjempefin helg med mange skiløpere som har gått langt. Det har vært utrolig bra støtte og flere som har heiet på oss, sier Aukland – og roser innsatsen fra langløpslaget Team Ragde Eiendom.

Turen er en klar forbedring av rekordene som ble satt rundt samme tid i fjor. Den gang gikk Aukland sammen med broren Jørgen Aukland og Thele 516 kilometer på snaut 32 timer, en rekord som kun dager senere ble slått av Henrik Sollie, som gikk 528 kilometer på 32 timer.

PÅ TUR: Anders Aukland (til venstre) under helgens rekordtur. Foto: Ole Kristian Bøen

Nå er rekorden tilbake hos Aukland, som klokken seks lørdag morgen startet på rekordforsøket oppe ved Myllavannet i Nordmarka. Simen Østensen (36) ga seg etter å ha passert 550 kilometer, mens Joar Thele (27) var med til 610 kilometer var passert.

48 år gamle Anders Aukland holdt det altså gående helt til han hadde gått 700 kilometer på langrennsski etter rundt 41 timer ute på tur.

Samtidig denne helgen har også Eirik Asdøl (28) notert seg for en rekord. Åsdøl satt seg som mål å gå så langt han klarte i løpet av 24 timer. Finske Hans Mäenpää skal ha hatt den forrige rekorden i løpet av 24 timer skigåing med 472 km - en rekord Åsdøl forbedret til 476 kilometer.

Anders Aukland Født: 12. september 1972 i Tønsberg

Meritter som langrennsløper: OL-gull i stafett (2002), VM-gull i stafett (2003), sølv 30 kilometer (2003), sølv 50 kilometer (2005). Fem verdenscupseirer. Har vunnet flere av verdens største langløp og ble andre nordmann gjennom tidene som vant Vasaloppet da han vant i 2004. Har vunnet langløpscupen Ski Classics to ganger - i 2012 og 2013. Aukland ble i 2001 tildelt Egebergs ærespris. Aukland har NM-gull i friidrett, langrenn, vintertriathlon, duatlon og hundekjøring. Vis mer

SLITEN: Joar Thele etter ha gått 610 kilometer på ski. Foto: OLE KRISTIAN BØEN

– Aukland-gutta er fantastiske skiløpere, men vi tenker at hvis man skal ta det fra søndagstur til racing, så må man gjøre det i et format som gjør at ikke «Tore fra Toten», som bare kan gå veldig lenge på ski, kan slå den rekorden. Det må være et tidskrav her, meldte Åsdøls kamerat, Petter Reistad etter rekordturen.

Jørgen Aukland, som fulgte bror Anders underveis i helgens andre rekordforsøk, svarte med et lite stikk tilbake til Åsdølds rekord.

– Jeg skjønner meldingen. Han som hadde rekorden (Hans Mäenpää) hans har jo staket, mens han (Eirik) kommer og skøyter. Det er litt artig at han bruker en annen stilart, så det er en melding tilbake da, sa Jørgen Aukland til VG i 15-tiden søndag.

Anders Aukland ønsker ikke å kommentere uttalelsene, men han inviterer «Tore fra Toten» til å gjøre et forsøk.