SLO SPURTKONGEN: Erik Valnes jubler. Johannes Høsflot Klæbo er beseiret. Foto: REUTERS

Valnes etter den første seieren: − Har lært mye av Klæbo

Den første verdenscupseieren smakte godt for Erik Valnes (24), etter at han staket fra Johannes Høsflot Klæbo (24) på oppløpet.

De var nummer én og to i prologen, og fulgte hverandre som skygger i både kvart- og semifinalen. Der stilte Klæbo som den store favoritten, etter å ha vunnet sine 17 siste internasjonale renn i sprint. Men istedenfor at han føk fra resten av feltet i den siste motbakken, holdt Valnes følge og gikk forbi over kulen.

Inne på oppløpet holdt han unna for Klæbo, og dermed tok den dobbelte U23-verdensmesteren i sprint sin første verdenscupseier i karrieren.

– Det betyr selvfølgelig enormt mye. Det er noe av det største man kan gjøre og noe man har drømt om lenge. Jeg har hatt en fin utvikling de siste årene, så jeg viser litt for meg selv at utviklingen ikke har stoppet. Jeg er veldig motivert for å forberedre meg enda mer og se hvor langt det kan gå. Til dennne sesongen er det en god bekreftelse, sier Valnes til VG på en digital pressekonferanse.

Da er det VM-sprinten i Oberstdorf 25. februar han har i tankene, og med fredagens seier har han lagt inn en svært god søknad for en plass på det norske laget.

TATT TIL SEG LÆRDOM: Erik Valnes har latt seg inspirere av Klæbo. Foto: Ole Martin Wold

– Klæbo har virket utilnærmelig i klassisk sprint de siste årene, hva har du gjort for å komme opp på nivået hans og slå ham?

– Hvis jeg skal være ærlig, så hadde jeg trodd det skulle litt til for å komme opp på nivået jeg var på i dag. Jeg har sniktittet på det han er god på, og han er en fin kar å trene og diskutere med. Jeg har lært mye av ham. Jeg har følt såpass med og fulgt med på det han har gjort for å løfte opp langrennsprint et hakk. Jeg tror ikke jeg hadde nådd opp uten den inspirasjonen, sier Valnes, som forteller at han har hatt et ekstra fokus på svinger og staking.

På oppløpet svarte det definitivt veldig godt for Valnes i stakingen, og Klæbo er glad for at han har bidratt til at lagkameratene har tatt steg.

– Jeg håper jo selvsagt at man bidrar til at de går fort. Det er fordelen med å være en del av et lag. Hvis man skal vinne skirenn må man ha perfekte løp. Du må tørre å gjøre ting folk ikke har prøvd på tidligere, og det er det jeg har gjort. Du vil alltid ha folk som puster en i nakken, sier Klæbo, og legger til at han er glad for at Valnes nå virker til å ha tatt det siste steget.

– Jeg sitter ikke her og er sur for at jeg har bidratt inn i laget. Jeg er mest fornøyd med god laginnsats, sier han, etter at det ble trippelt norsk og ytterligere tre nordmenn blant de tolv beste.

Lørdag fortsetter minitouren i Ruka med 15 kilometer klassisk intervallstart, før det avsluttes med en 15 kilometer lang jaktstart i fri teknikk søndag. Klæbo vant selv 15 kilometer klassisk i Ruka for tre år siden, og viste prov på god distanseform med andreplass på samme øvelse i den nasjonale åpningen på Beitostølen forrige helg.

Valnes leder nå sammendraget i minitouren to sekunder foran Klæbo og ti sekunder foran Alexander Bolsjunov, med en rekke andre på like bak..

Publisert: 27.11.20 kl. 20:29