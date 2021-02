SKUFFET: Aleksandr Bolsjunov var tydelig misfornøyd etter sprinten. Foto: Bjørn Delebekk / VG

Bolsjunov får krass kritikk: − Må tåle å tape

Aleksandr Bolsjunov (24) stormet bort og nektet å snakke med pressen etter 4.-plassen på sprinten. Det skaper reaksjoner.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Den russiske skistjernen Aleksandr Bolsjunov ble nummer fire på sprinten, bak den norske trioen Johannes Høsflot Klæbo, Erik Valnes og Håvard Solås Taugbøl.

Skuffelsen tok overhånd etter løpet. Han nektet å snakke med pressen etter den sure 4.-plassen. Det får mangeårig medieprofil Dmitrij Gubernijev til å reagere sterkt:

– Bolsjunov var veldig skuffet. Han var helt klart dårligere enn nordmennene. Det blir noe annet i distanseløpene, men han var så opprørt at han ikke kom til pressesonen, snakket ikke, forklarte ikke. Du må tåle å tape, sier MatchTV-kommentatoren via sin Telegram-kanal.

Aleksandr Bolsjunovs trener, Jurij Borodavko, hadde ikke kommunisert med eleven etter løpet:

– Alle er veldig bekymret.

Han mente imidlertid at resultatet ikke var så ille og påpekte at sprinten passet nordmennene.

– Hovedsaken er at «Sasja» manglet fartsutholdenhet. Løypen var den samme for alle.

Gubernijev mente også at episoden i Lahti – der Bolsjunov slo med stavene mot en konkurrent og hockeytaklet ham etterpå – spilte inn da han ikke ville snakke med pressen etter løpet.

Bolsjunovs landsmann, Sergej Ustjugov (28), ble nummer fem på torsdagens sprint. Han fulgte ikke etter 24-åringen, men stoppet for å forklare etter rennet.

– Norge er nummer én i langrenn, så dette er ingen overraskelse. Men jeg håper vi kan slå tilbake i de neste rennene, sier den rutinerte russeren til sport-express.

Gleb Retivykh var heller ikke overrasket over at det ble trippelt norsk. Han frykter et norskdominert mesterskap.

– Etter dagens renn, er det vanskelig å se at hele laget deres skal mislykkes. Jeg tror det nok en gang vil bli svært vanskelig å ta fra dem gullmedaljene, forteller russeren.