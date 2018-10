VIL SE DETTE: Expressen-kommentator Tomas Petterson håper å se Petter Northug øverst på pallen med en gullmedalje rundt halsen, slik som da han vant femmila i Falun i 2015. Foto: Bjørn S. Delebekk

Svensk kommentator til Northug: – Håper du gir dine landsmenn en utstrakt langfinger

LANGRENN 2018-10-18T07:14:55Z

Den svenske kommentatoren Tomas Pettersson tror ikke Petter Northug er ferdig på toppnivå og håper 32-åringen får «den perfekte avslutningen». Northug gir ikke et løfte om å komme tilbake i toppen, men påpeker nå overfor VG at han er uslåelig når det virkelig fungerer.

Yngve Gjerde

Nils Christian Mangelrød

Publisert: 18.10.18 09:14 Oppdatert: 18.10.18 10:26

Og den vil, ifølge Petterson, bestå av følgende:

«En siste pressekonferanse. Etter femmilen i Seefeld. Med en gullmedalje rundt halsen. Og en utstrakt langfinger til alle sine tvilere».

Pettersson skriver sin kommentar for Expressen i kjølvannet av den mye omtalte boken til Northug, «Min historie». Svensken påpeker at interessen rundt fenomenet Northug er enorm, til tross for at han ikke har hatt et bra resultat på over to år.

– Det kom en bok, og det forårsaket kaos. Samtlige norske – og flere svenske – medier har pumpet ut alle mulige vinkler om hva nordmannen nå forteller i boken, skriver han.

Håper Northug lykkes

I boken «Min historie» forteller Northug blant annet om fyllekjøringen , kjærlighet og sosial angst i «Min Historie». Boken omhandlet tiden frem til VM-triumfene i Falun i 2015. Nedturen etterpå ble viet få tanker. Men på spørsmål om hvordan nedturen etter Falun har vært for ham personlig svarer Northug i en mail til VG torsdag morgen:

– Når man dedikerer så å si hver time av døgnet til å bli best på ski, er det selvsagt ikke noe gøy når man ikke lykkes som man hadde håpet og ønsket.De siste årene har jeg enten vært for mye syk, eller så har jeg trent for hardt. Det er en hårfin balansegang, og for meg har det alltid vært enten eller.

Siden Falun-VM har han stått på toppen av pallen i et verdenscuprenn og det er tilbake i 2016. Nå jobber han for å komme tilbake og trener nå i Italia.

– Jeg er her for å vinne. Det betyr at jeg satser alt jeg har, og beveger meg på en knivsegg. Da kan det gå galt. Men når det sitter, er jeg uslåelig. Og jeg har en tendens til å komme tilbake etter nedturer. Akkurat det er ikke et løfte, men det er likefullt 100 prosent sant, forteller Northug.

I forkant av den kommende sesongen er langrennsstjernen tilbake på landslaget , og selv om Pettersson påpeker at Northug avskrives av mange – inkludert seg selv – tror kommentatoren at 32-åringen fra Mosvik har mer å gi, til tross for at Northug selv har hatt sine tvil:

– Han kommer til å lese hvert eneste ord som skrives om han. Gjennom sesongen kommer han til å bruke ordene som motivasjon, skriver han, og legger til:

«Herrejösses, vad jag hoppas att Petter Northug lyckas».

Northug mener selv boken er et forsøk på å komme til bunns i hvordan har har tenkt og jobbet for å få til det han har gjort så langt i karrieren.

– Jeg kan ganske mye om å nå mål, og en av de tingene man må gjøre da er låse ute alt man ikke kan gjøre noe med. Jeg ville aldri vunnet det jeg har vunnet, om jeg hadde slitt med å takle støy og konflikter. Det er en del av det man må lære seg å ikke gi for mye fokus, både som skiløper og menneske, forteller Northug i mailen.

Ifølge Pettersson er det – selv om boken allerede er skrevet – bare det siste kapittelet i karrieren som gjenstår å skrive for Northug:

– Mannen som nærmest på egen hånd forvandlet en avstumpet, gråaktig sport til et spennende, kokende idrettsshow fortjener et siste kapittel – skrevet i gull.

– Jeg håper du gir dine landsmenn en utstrekt langfinger i vinter, Petter.