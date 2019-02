SKEPTISK: Markus Cramer kan ikke forstå hvorfor den norske landslagsledelsen valgte å vrake den olympiske mesteren Simen Hegstad Krüger til tremilen. Her sammen med den russiske favoritten Sergej Ustjugov. Foto: BJORN S. DELEBEKK / VG

Russertreneren: Mener Klæbo-uttaket er en tabbe

SEEFELD (VG) Norge vraket OL-mesteren Simen Hegstad Krüger for at Johannes Høsflot Klæbo skulle gå tremilen. Det kan ikke Russlands trener Markus Cramer fatte er en god avgjørelse.

– Det var en stor overraskelse for meg. Krüger er OL-mester og har denne sesongen hatt virkelig gode resultater. Under NM var ikke Klæbo så god. Jeg mener uttaket er et feilgrep, sier Markus Cramer til VG etter den russiske pressekonferansen i Seefeld tirsdag.

For den russiske treneren tror Klæbo blir hektet av underveis på tremilen, akkurat som under OL-tremilen i fjor. Han ser på det norske VM-uttaket, uten Krüger på laget, som en fordel for de russiske løperne.

– Jeg er sikker på at man i disse løypene må ha løpere med veldig stor kapasitet, og jeg er sikker på at Krüger er en av de beste, sier Cramer, som hevder det også var en stor overraskelse for de russiske løperne.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum påpekte at det var x-faktor i kampen om gullet som førte til at Klæbo og de tre andre løperne ble valgt. Men landslagssjef Vidar Løfshus påpekte overfor VG etter Tour de Ski at han ville se Klæbo i fem VM-øvelser og at trønderen fort kunne bli «the special one» i Seefeld.

Samtidig mener Martin Johnsrud Sundby, som kjempet i toppen under prøve-VM, at løypene ikke er spesielt tøffe.

– Løypen er ikke tøff. Vi går tøffere traseer, sier Sundby etter å ha trent i VM-løypene den siste uken.

Han mener nå kampen om gullet kommer til å bli avgjort i den siste bakken før innspurten under fellesstartene.

Tidligere på dagen møtte VG Klæbo etter treningsøkten hans i området rundt det norske landslagets hotell, rundt en mil fra VM-stadion. Han mente det nesten var vanskelig å holde igjen farten på trening to dager før VMs åpningsøvelse. På spørsmål om han kjenner på gullpress, svarer Klæbo:

– Jeg kjenner ikke så mye på det i år som jeg gjorde i fjor. Så jeg tror kanskje jeg har nervene litt bedre under kontroll, så får vi se, sier Klæbo, som tror det blir verre jo nærmere han kommer sprinten torsdag.

Den russiske stjernen Sergej Ustjugov måtte selv gi tapt for Klæbo i Tour de Ski, der trønderen var først over mål i fem av syv etapper. Han mener imidlertid en lagkamerat likevel er sterkere enn Klæbo.

– Han er veldig sterk. Men Aleksander Bolsjunov er sterkere, sier Ustjugov til VG under pressekonferansen om Klæbos nivå denne sesongen.

Ustjugov mener selv han har best sjanse på et godt resultat på tremilen med skibytte, en øvelse han vant i duell med Sundby under VM i 2017. Selv hadde russeren en svak premiere i Italia sist helg

– Jeg har ikke noen plan for tremilen og jeg vil sjekke hvilken form jeg er i og hvor god jeg er, sier Ustjugov.

Treneren Markus Cramer er klar på at Ustjugov tapte mye på skaden etter rulleskifallet i Italia i høst. Da skadet han hånden.

– Han kan ikke være på samme nivået fordi han mistet seks uker i november og desember der han bare kunne gå med en stav, sier Cramer.