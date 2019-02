VERDENS TO BESTE: Federico Pellegrino og Johannes Høsflot Klæbo dominerer sprintlangrenn. 23 hundredeler skilte de to i nordmannens favør i Seefeld. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Sprintrivalen mener Klæbo var sterkere i fjor

SEEFELD (VG) Johannes Høsflot Klæbo har vært suveren denne vinteren, men rivalen Federico Pellegrino mener at den norske skistjernen var sterkere i fjor. Det møter norsk motstand.

Publisert: 22.02.19 05:25







Fem sprintseire på rad før VM, Tour de Ski-seier, sammenlagtledelse i verdenscup og nå VM-gull i sprint. Sesongen har vært meget sterk for Klæbo. Men hans største rival mener trønderen var sterkere i fjor.

les også Klæbo hyller morfaren etter historisk gull

– Nei, jeg mener han ikke er så sterk i år som i fjor og for to år siden. Han har mindre fart nå, sier italienske Pellegrino til VG på spørsmål om han mener Johannes Høsflot Klæbo har blitt enda bedre dette året.

Det var imidlertid drama før gullet ble sikret for Klæbo:

Frem til Klæbo var 23 hundredeler foran ham i mål, var Pellegrino regjerende verdensmester. Etter to gull på rad i mesterskap tilhører sprintronen nå definitivt Klæbo.

Men for Pellegrino var likevel håpet om å slå Klæbo langt større i Seefeld enn før OL i Pyeongchang.

– I fjor da jeg dro til OL visste jeg at det ikke var mulig å slå ham. I dag visste jeg at det ikke var umulig, sier Pellegrino som påpeker at Klæbos kropp nok tåler mer enn før.

SKI-VM: Se VM-programmet og få siste nytt her

Klæbo kontrer nøkternt med å svare at han kan smile med et gull og at han dermed har gjort noe rett, da han hører italienerens påstand.

– Man får ikke målt hurtighet på noe annen måte enn når man vinner spurten i skirenn og det er det det handler om, sier Klæbo som forteller at mye har handlet om å bli skarpere i skøyting siden han og morfaren Kåre Høsflot dro i gang treningen i våres, etter OL-suksessen.

Men italienerens syn på Klæbos utvikling møter motstand fra lagkameratene til Klæbo. Sindre Bjørnestad Skar har et helt motsatt syn saken enn Klæbo største sprintrival.

Mens Klæbo tok gullet var det andre som fikk det tungt fra første stavtak:

– Han viser at han best på alle plan. Han vinner akkurat som han skal gjøre. Jeg snakket med han før finalen og sa til ham at dersom du har ryggen til Pellegrino inn på oppløpet så knuser du ham, sier Skar.

Han mener Klæbos nivå er blitt høyere etter de tre OL-gullene i fjor, spesielt det fysiske nivået. Han sier at lagkameraten også viser på trening at han er enormt god.

– Han er på et nivå som jeg tror ingen noen gang har vært når det gjelder fart på ski. Det må vi andre ta litt innpå. Men å ta han igjen er vanskelig. Problemet er at han er fire, fem, seks år yngre enn oss andre så han har et forsprang der, sier Skar.

les også Kristine Stavås Skistad ut i tårer etter fall i semifinalen: - Kunne gjort noe stort

Landslagstrener Arild Monsen gjør det klart at nettopp det å bli bedre på avslutningen i en løype som VM-traséen, har vært avgjørende for Klæbos gull.

– Akkurat den avslutningen han gjør i dag har han blitt bedre på og det var et case som jeg hadde oppe. Der kunne han tape mot Pellegrino, på toppfart på oppløpet, sier Monsen.

Bestill VGs VM-magasin og få levert i din postkasse

Han påpekte også hvor bra psyke Klæbo har da han også tok gullet, rett etter å ha havnet i en real krangel med russeren Sergej Utsjugov i målområdet i etterkant av semifinalen.

– Han var best i fjor og er best nå. Han er raskere enn resten av oss, konkluderer Emil Iversen som selv ble nummer fem.