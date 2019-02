Her ankommer Therese Johaug pressekonferansen i Seefeld foran lørdagens 15 kilometer fellesstart med skibytte. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Kommentar

Johaugs mål er latterlig lavt

les også Johaugs reaksjon på medaljespørsmål: - Lord!

SEEFELD (VG) Kanskje er det taktisk klokt av Therese Johaug å skru ned forventningene til seg selv. Men det får da være måte på virkelighetsfjern beskjedenhet.

Publisert: 22.02.19 10:04







Klokken 0827, tre minutter foran skjema, kommer Johaug inn i salen Norges Skiforbund har leid til pressekonferanser i Seefeld.

De neste minuttene, sittende ved siden av presseansvarlig Gro Eide i det gule bygget, forteller Johaug igjen og igjen om hvor hun legger forventningslista foran mesterskapscomebacket hun har lengtet etter.

Budskapet hun forsøker å selge inn, er det ifølge Norsk Tipping 99,9375 prosent sannsynlig at hun når.

DEMPET: Therese Johaug forsøker å roe ned gullforventningene foran VM. Foto: BJORN S. DELEBEKK

les også Johaugs reaksjon på medaljespørsmål: - Lord!

Mens alle andre langrennsinteresserte individer på kloden trolig regner med at hun rasker med seg rubbel- og gullbit, er det en nesten uvirkelig beskjeden Johaug som prøver å snakke ned eget favorittstempel:

Jobben må gjøres.

Det er ikke bare å hente medaljene.

Andre kan heve seg i mesterskap.

Ting kan skje.

Und so weiter, som man sier her i Østerrike.

Det er sikkert mye god mental egenpleie i å unngå å hause opp eget hode før start, men et eller annet sted bør vel samtidig grensen gå i motsatt retning.

les også Sjansen for at Johaugs VM-mål innfris: Over 99 prosent sikkert!

For hvem tror egentlig på at Therese Johaug er superfornøyd om hun reiser hjem fra Seefeld med én individuell bronsemedalje?

Selvsagt kan noe skje som forkludrer gullsjansen.

Hun kan ha lim under skiene.

Bindingene kan bli ødelagt.

Hun kan falle og slå seg.

Eller det kan lande en meteor rett foran skiene hennes i det ene rennet etter det andre.

Men under alle tilnærmet normale omstendigheter blir Therese Johaug den store VM-dronningen, etter at dopingdommen har holdt henne utenfor det gode selskap i to sesonger.

les også Medalje til Mari Eide: Det himmelske øyeblikket

VM-KLARE: Heidi Weng (f.v.), Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Ingvild Flugstad Østberg og storfavoritt Therese Johaug møtte pressen foran 15 kilometer fellesstart med skibytte. Foto: BJORN S. DELEBEKK

Allerede på Beitostølen i november var det tydelig at Johaug hadde en motorkraft konkurrentene mangler, og utover vinteren har hun gjort som hun har vil i distanserenn.

Ingenting, absolutt ingenting, tyder på ting skal bli annerledes her i Tirol.

Ok, løypene er kanskje ikke de hardeste i verden, slik at det kunne skilt enda mer om hun fikk enda flere bratte høydemeter å danse seg oppover, i en annen takt enn resten.

Men forskjellen på Johaug og resten har, ved de aller fleste anledninger, vært så stor at det er vanskelig å se for seg hva som kan gå galt i den virkelige verden.

Det kan selvsagt skje at hun ikke lykkes maksimalt i hvert eneste renn. Men selv om vi ser for oss at ett av de potensielle gullene skulle glippe, er vi milevis unna det latterlig lave resultatmålet hun hevder å ha satt seg.

Allerede fra de første meterne i lørdagens fellesstart vil vi få en indikasjon på hvordan hun ligger an. Alt tyder på at Johaugs taktikk er temmelig enkel: Full pinne fra start. Og så fortsetter man i samme stil.

På podiet foran det røde sponsorbanneret kaller lagvenninne Heidi Weng det «som å gå en sprint fra start» å skulle se for seg å henge på raketten fra Dalsbygda.

Og det spørs det om noen evner dette, eller om spenningen er over allerede tidlig.

Therese Johaug har allerede forsynt seg grådig på Beitostølen, i Ruka, på Lillehammer, i Davos, i Otepää, i Ulricehamn og i Meråker. Etter en lang og vond periode, som endelig er over, står den store scenen i Seefeld nå for tur.

Aldri i verden om hun viser seg like beskjeden med ski og staver som hun er med snakketøyet...