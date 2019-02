Johaug «irritert» over løgn-påstand: - Sitter ikke her og lyver

SEEFELD (VG) Etter å ha satt mål om bare én medalje i VM, ble Therese Johaug (30) anklaget av Expressen-kommentator Tomas Petterson for å lyve. Nå slår hun tilbake mot den svenske kommentatoren.

– Jeg sitter ikke og lyver. Det er det han (Petterson) som har definert. Jeg står for målene jeg hadde før mesterskapet, og det var å reise hjem med medalje. Jeg har drømt om et gull i to år, og det fikk jeg på lørdag, sier Johaug på pressekonferansen før onsdagens ti-kilometer.

– Reiser du hjem nå, da? spør TV 2.

– Nei, jeg gir meg meg ikke ennå. 10 kilometer klassisk er en av favorittøvelsene mine og det blir vel dumt å si at jeg ikke går for gull på den.

I etterkant av pressekonferansen før lørdagens 15 kilometer med skibytte, kom Expressen-kommentator Petterson med kraftige anklager etter at Johaug satte målet til én medalje - i hele VM. «Hvorfor sitter du her og lyver, Therese?», spurte han i sin kronikk.

– Forstår du Pettersons anklager?

– Jeg skjønner at forventningene er der, men i VM er det annerledes, for alle spisser formen og vil vise hva de er gode for. Det gjør jeg også, men jeg har ikke kontroll på de andre.

– Blir du irritert (over påstanden)?

– Litt, ja!

Dopingspørsmål

Mot slutten av pressekonferansen fikk hun også spørsmål om dopingdommen sin, fra svenske Expressen. De har møtt østerrikeren Johannes Dürr, som i Sotsji-OL for fem år siden ble utestengt etter å ha dopet seg systematisk med bloddoping over en lengre periode.

Durr sammenlignet sin situasjon med Johaugs.

– Det får stå for hans regning. Mer vil jeg ikke kommentere om det, sier 30-åringen.

– Hvor godt forberedt var du på at spørsmålene skulle komme? spør TV 2 litt senere.

– Ja, jeg var forberedt på at det ville komme og jeg er klar over at det kom til å forfølge meg resten av resten av karrieren. Men jeg er såpass trygg på meg selv at det går bra, sier hun.

Hun avslørte også at hun var søvnløs etter lørdagens skiathlon, som endte med en historisk stor seiersmargin.

– Jeg kjente da jeg la meg på kvelden, var jeg lei min egen stemme, siden jeg hadde prata så mye på dagen. Det var mange inntrykk som skulle fordøyes «oppi huggu», etter at jeg hadde sett frem til dagen så langt. Jeg måtte gå gjennom dagen steg for steg, sier 30-åringen fra Dalsbygda.

Laget til ti-kilometeren med intervallstart onsdag er det samme som på 15 kilometer med skibytte lørdag. Gullvinner Therese Johaug og sølvvinner Ingvild Flugstad Østberg går sammen med Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Heidi Weng.

Rennet begynner klokken 15 onsdag.