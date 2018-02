VIL LÆRE: Stina Nilsson (t.h.) har trent på løpeteknikken til Johannes Høsflot Klæbo i svenskenes OL-camp i Japan. Foto: VG

Nå trener svenskene på «Klæbo-stilen»

Publisert: 02.02.18 15:08

Flere av de svenske løperne øver på den mye omtalte «Klæbo-stilen» på treningsleiren foran OL i Pyeongchang. Blant dem: Gullhåpet Stina Nilsson (24).

Det er Aftonbladet som avslører dette fredag. De er til stede på svenskenes pre-camp i Japan.

– Det er interessant å teste. Det han gjør, er veldig kult, sier Nilsson til den svenske avisen.

Løperne har funnet seg en lagom bakke i Ohtaki for å trene på den helt spesielle løpeteknikken. Treneren Lars Selin har døpt den «Klæbo-bakken». Der prøver svenskene å kopiere Klæbos stil der han løfter beina høyt og løper opp bakkene.

– Stina har trent en hel del på det, sier Selin til Aftonbladet.

Nilsson er ekstra interessant for de norske etter som hun er en klar gullkandidat og kanskje også på teamsprint. Imidlertid skal hun trolig ikke bruke noe «Klæbo-stil» i Sør-Korea.

– Jeg vil ikke være noen annen enn meg selv. Jeg tenker ikke å kopiere noen annen løper, men plukke rosinen ut av kaken. Jeg har ikke forandret noe nå, det var mest noe jeg testet.

På spørsmål om hun kan komme til å bruke stilen neste sesong, svarer Nilsson:

– Det får jeg ta med meg i vurderingen ...

Klæbo mener at stilen gjør at det både går fortere og koster mindre. Dessuten kan det kanskje også gi mulighet for kortere feste - og dermed bedre glid nedover.

– Flere andre tester det også. En som er bra på det, er Viktor Thorn, sier den svenske treneren Lars Selin.

Ifølge Aftonbladet minner bakken i Japan på flere av de bakkene som løperne møter i OL i Pyeongchang, og at den kan bli avgjørende i sprinten.

– Det er viktig for oss å trene i et sånt nøkkelparti før OL. Vi kommer til å legge en del intervaller hit, sier Selin.