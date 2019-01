Forbannet på Ustjugov: - Jeg siktet på rævhølet hans

LANGRENN 2019-01-05T16:57:48Z

VAL DI FIEMME (VG) Didrik Tønseth (27) var forbannet på Sergej Ustjugov (26) etter at skien hans spjæret underveis på 15-kilometeren. Trønderen forteller at han forsøkte å tuppe den russiske stjernen i ræva med den ødelagte skien.

Publisert: 05.01.19 17:57

For det var høy temperatur i løypa underveis på den klassiske fellesstarten i dag, samtidig som Johannes Høsflot Klæbo gjorde en svært sterk prestasjon i front av feltet . Spesielt ble det aggressivt mellom Didrik Tønseth og Tour-favoritt Sergej Ustjugov, som hadde en svart dag på neste siste dagen av Tour de Ski.

Tønseth var forbannet på russeren som han mener sørget for at rennet hans ble ødelagt.

– Skien spjæret. Det var Ustjugov som kommer inn fra siden. Det virker som han har bestemt seg for et spor og da kommer han inn, sier Tønseth som forteller at russerens ski landet oppå tuppen hans. Dermed var det over ut for den ene skien hans underveis. Da reagerte trønderen spontant og aggressivt.

– Jeg forsøkte å tuppe han i ræva med den flisa som var igjen, men jeg er ikke lang nok i foten. Jeg siktet på rævholet hans, sier Tønseth.

– Traff du?

– Nei.

Skien var totalt ubrukelig etterpå og ble liggende igjen i løypa mens Tønseth jaget på videre. Og den nye skien han kjapt fikk holdt ikke mål. Men likevel dro han igjen russeren etter hvert.

– Jeg kunne jo ikke dra han opp så jeg forsøkte å rykke oppå flata her og da slapp han heldigvis. For jeg måtte opp til gruppen med Martin og Sjur med tanke på morgendagen. Heldigvis slapp han så jeg ikke har på meg at jeg dro han opp igjen, sier Tønseth som mener han også stadig må bytte ut staver i renn på grunn av russeren.

Til slutt ble Tønseth nummer 12 i rennet etter at han fikk en «treningsski» som reserveski. Det førte ifølge ham selv til at han nærmest sto på en ski og staket på flatene for å få bra nok fart.

Samtidig ble Ustjugov hektet av både i sammendraget og av Tønseth. Russeren ble nummer 16 drøyt ti sekunder bak trønderen.

Sergej Ustjugov boikotter både russisk og utenlandsk presse frem til VM og forsvinner uten å si et ord til mediene dag etter dag i Tour de Ski.

Den russiske landslagstreneren Markus Cramer var derimot ikke hoderystende til manøveren til Ustjugov.

– Jeg var der det skjedde og så det. Sergej skiftet spor og Tønseth var bak. Deretter var han borti skiene og den ble ødelagt, sier Cramer.