USTOPPELIG: Therese Johaug har vært utilnærmelig så langt denne seosngen. Foto: Gian Ehrenzeller/TT NYHETSBYRÅN

Klæbo om Johaugs comeback: - Det er sykt

LANGRENN 2019-01-20T04:50:23Z

OTEPÄÄ (VG) Therese Johaug (30) forbløffer landslagskollega Johannes Høsflot Klæbo (22).

Publisert: 20.01.19 05:50

I Estland er hun tilbake i konkurranse for første gang på over en måned som storfavoritt på kvinnenes 10 kilometer etter å ha vunnet sine seks foregående distanserenn.

– Det er sykt det hun har holdt på med. Hun er i en egen klasse når hun holder på sånn som dette her. Du skal ikke se bort ifra at hun går steinfort igjen. Hun har vært en stund ute nå, så hun er sikkert veldig sugen på å gå fort, forteller Høsflot Klæbo til VG.

For to uker siden ble han tidenes yngste Tour de Ski-vinner, han leder verdenscupen sammenlagt og lørdag lekte langrennsjuvelen fra Trondheim seg med konkurrentene på sprinten her i Estland.

Klæbo vet hva det innebærer å være ekstrem. Likevel lar 22-åringen seg inspirere av Johaugs inntreden i langrennssirkuset.

– Komplett

Etter 2,5 år uten en skikkelig konkurranse har Johaug kommet tilbake fra dopingdommen i bedre forfatning enn kanskje noen gang tidligere. 16. desember vant hun sitt sjette distanserenn i verdenscupen av like mange mulige da hun krysset mållinjen i Davos først av alle.

På tomannshånd med VG inne på et grått presserom i Estland, forteller Klæbo at han er dypt imponert.

– Therese er en komplett skiløper. Det er artig for oss å stå på sidelinjen og se henne gå så fort. Vi unner henne det skikkelig, sier han.

– Mer voksen

Astrid Uhrenholdt Jacobsen (31) har vært lagvenninne med Johaug i over et tiår. Heming-løperen klarer nesten ikke å beskrive hvor dyktig hun mener Johaug har vært.

31-åringen merker samtidig stor forskjell på måten Norges mest profilerte langrennsløper har fremstått på etter dopingdommen.

– Man begynner jo å gå tom for ord for det hun har prestert. Men jeg er ikke overrasket. Jeg har vært tett på Therese over tid. Jeg har sett hvor solid hun er. Hun er flink til å jobbe med de riktige detaljene. Hun har også blitt enda bedre til å ha et større perspektiv på ting. Det lønner seg alltid. Therese har rett og slett blitt mye mer voksen, forteller Uhrenholdt Jacobsen til VG.

Stolt

Johaug har også selv vært åpen om at hun har lært mye av de tøffe årene hvor hun var utestengt fra konkurranse. Hun har sett og forstått at livet kan innebære mer enn bare langrenn.

Samtidig betyr det mye å få bekreftet at hun kan lykkes i skisporet.

– Det har vært en drøm fra jeg startet den nasjonale åpningen på Beitostølen til i dag, sa Johaug til VG etter seieren i Davos før jul.

– Det var ikke gitt at det skulle gå slik. Selv om jeg har hatt en god fysisk form disse to årene her og prøvd å legge ned mye trening og gjort alt for å komme tilbake, så skal man også ha med seg hodet og kroppen for å få det til. Jeg er veldig stolt over meg selv, forklarer hun.

Det er også mamma Gro, som du kan se her:

Utfordres

Med Johaugs seier på jaktstarten under minitouren i Lillehammer, har Norge vunnet 10 av 11 distanserenn i verdenscupen denne sesongen.

Johaug har seks triumfer. Tour de Ski-vinner Ingvild Flugstad Østberg (28) er bokført med de fire siste.

– Det er en utrolig bra statistikk, mener Uhrenholdt Jacobsen.

Hun forventer derimot ikke at de norske jentene kan reise til Seefeld om en måned og sanke medaljer uten hard motstand.

– Det er en spennende tid nå inn mot VM. Stort sett skjer det endringer med noen løpere som kommer som troll ut av eske.

– Hvem kan komme som troll ut av eske?

– Det er spennende å se Ebba (Andersson) og Charlotte (Kalla) som begge har hatt en pause og trent godt. Så er jeg spent på egen form. Samtidig har Ragnhild (Haga) vært utenfor konkurranse, mens russerne har vært sterke. Jeg tror det er farlig å avskrive noen, sier Uhrenholdt Jacobsen.

Søndag går hun 10-kilometeren i klassisk stil i Otepää hvor flere av verdens beste løpere er tilbake på startstreken.