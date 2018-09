VENNINNE: Ida Eide (nr. to fra venstre) var en av Therese Johaugs beste venninner og en flere av landslagsjentene kjente. Her sammen med Astrid Uhrenholdt Jacobsen (fra venstre), Therese Johaug og Ragnhild Haga på en sponsorseanse. Foto: Frode Hansen

Berømmer minnefondet etter Ida Eide: – Uhyre viktig kunnskap

OSLO/LILLEHAMMER (VG) Familien til avdøde Ida Eide oppretter et minnefond for førstehjelp i idretten i den tidligere skiløperens navn. Nå vil landslagsløpere ha nye førstehjelpskurs før sesongen.

– Minnefondet vil dreie seg om akutt behandling av idrettsutøvere og familien har mange konkrete tanker rundt det. De skal sette seg ned og lage retningslinjer for dette etter begravelsen, sier Rolf Nereng, kontaktperson for familien, til VG om minnefondet «Ida Eides minnefond for førstehjelp i idretten».

Eide falt om under et mosjonsløp på Jessheim forrige helg og døde senere som følge av hjertestansen.

I dødsannonsen, skriver familie og samboer at bidrag til minnefondet verdsettes, først omtalt av Nettavisen .

Ida Eide var søster til landslagsløper Mari Eide, en av Therese Johaugs beste venninner og samboer med komiker Nils-Ingar Aadne.

– Viktig kunnskap

Peter Meyer, førstehjelpsansvarlig i Røde Kors, berømmer initiativet til familie og samboer som oppretter minnefondet tilegnet førstehjelpsarbeid i idretten.

– Uavhengig av hvem man er i Norge er det uhyre viktig å ha grunnleggende kunnskap om livreddende førstehjelp. Nå er det også slik at Norges idrettsforbund er blant dem som har engasjert seg i den nasjonale førstehjelpsdugnaden "Sammen redder vi liv". Motivet der er at man står bedre rustet når ting skjer. Om det gjelder idretten eller andre steder så er det viktigste at de rundt en person som blir rammet kan førstehjelp, så man kan overleve, sier Peter Meyer.

Landslagsløper Sindre Bjørnestad Skar forteller at landslaget har diskutert å få gjennomført førstehjelpskurs på nytt i nær fremtid.

– Det er en stund vi har hatt kurs. Vi snakket om det på forrige samling, før den tragiske hendelsen med Ida, om at vi skal ha et slikt kurs før sesongen. Det er på agendaen. Det er blitt pratet om. Det er selvfølgelig noe man ikke kan kunne nok om. For dette er veldig viktig kunnskap, sier Skar under sprintlandslagets samling på Lillehammer.

Funnet utenfor løypen

Ida Eide var et kjent ansikt i det norske skimiljøet etter mange år som aktiv løper selv. Landslaget mottok dødsbudskapet med stor sorg i Livigno forrige helg.

– Det er selvfølgelig helt, helt uvirkelig og ufattelig hele situasjonen. Vi tenker masse på familien, samboer og dem som er nærmest, og prøver å gjøre det vi kan som lagvenninner og venninner, sa Ingvild Flugstad Østberg til norske medier da hun, Ragnhild Haga og Hedi Weng stilte til en kort presseseanse i Livigno forrige mandag.

Nå skal Ida Eides begravelse finne sted fra Lidar Kirke i Øystre Slidre fredag 14. september klokken 14.

Ida Eide deltok i 5-kilometeren i Norgesløpet på Jessheim lørdag 1. september da hjertestansen skjedde. Hun ble funnet bevisstløs utenfor løypen.

Takknemlig for støtte

Eide startet løpet på Jessheim klokken 14.00 lørdag 1. september. Hun var regnet som en sprek mosjonist også etter langrennskarrieren. Under hennes aktive karriere deltok hun i en rekke renn på nasjonalt og skandinavisk nivå.

Vinneren av løpet kom i mål 16 minutter senere. Klokken 14.29 ble Eide oppdaget av forbipasserende. Det ble forsøkt hjerte- og lungeredning umiddelbart før ambulanse og politi kom til stedet. Hun ble fraktet til Ullevål sykehus, men livet sto ikke til å redde.

Familien sendte ut en pressemelding via Norsk Telegrambyrå søndag 2. september.

«Det er med dyp sorg vi bekrefter at Ida Eide døde på Ullevål sykehus i går som følge av at hun fikk hjertestans under et mosjonsløp på Jessheim lørdag. Familien er svært takknemlig for all den støtten vi har fått i denne uvirkelige situasjonen og ber om forståelse for at vi ønsker å bruke tiden fremover sammen med våre nærmeste. Med hilsen familien og samboer.»