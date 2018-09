SMELL: Finn Hågen Krogh gikk på en real smell sist vinter og dro med seg nedturen etter sesongen. Her etter 18. plass i OL. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Krogh var nede fysisk og psykisk: - Langrenn blir fort din verste fiende

Lillehammer (VG) Finn Hågen Krogh (28) var nasjonens nye stafetthelt og ble utpekt til en ny helterolle i OL. Snart ett år etter har finnmarkingen i stedet måttet jobbe seg gjennom en smell, fysisk og psykisk.

- Man drømmer ikke om treningssmeller og dårlige ski i hverdagen. Selvfølgelig hadde jeg sett for meg noe annet, sier Finn Hågen Krogh til VG og snakker om den solide nedturen i tiden etter at han jublet for gullmedaljen på stafetten etter thrilleren mot russeren Sergej Ustjugov under VM i Lahti .

Siden mars 2017 har det ikke gått veien. Det begynte da han ble plukket ut til allroundlaget etter den sesongen, et lag der treningsdosene er blitt kjent for å være svært tøffe. Tor Arne Hetland pekte ham deretter ut som klar ankermann til OL-stafetten lenge før sesongen startet. Men noen reprise på VM-suksessen ble det aldri for Krogh. Han kom heller aldri i siget og har vært preget av smellen helt frem slutten av sommeren.

- Du blir veldig lei. Langrenn blir fort din største fiende. Det var kjedelig å se OL ryke og det så mørkt ut hele sesongen. Jeg måtte koble ut og ta en pause fra alt som hadde med langrenn og trening å gjøre. Jeg trengte ferie fra det og brukte våren til å hente meg inn både fysisk og psykisk, sier Krogh.

Peker på årsak

Kroghs vei mot toppen gikk gjennom tre år med treningen under Monsen på sprintlaget. I langrennseliten har han alltid ligget godt under treningsdosene til de som trener mest.

– Det virker som hardkjøret på distanselaget ikke slo heldig ut for Krogh. Det var en suksess særlig for Hans Christer Holund og Simen Hegstad Kruger. De tålte det. Det gjorde Sundby også. Men mye tyder på at dette ikke var det rette opplegget for Krogh som bare ble seig av det, sier Torgeir Bjørn, tidligere landslagstrener i skiskyting og NRKs langrennsekspert.

Seigheten bekrefter Krogh som dro med seg en svakere kropp over sommeren. Det var først i starten av august at han kunne klemme til ordentlig for første gang igjen.

Det er hans tidligere trener på sprintlaget, Arild Monsen, som nå legger opp et opplegg som skal få ham tilbake i gammel fart, lik den han hadde da han var en del av hans lag sist. Da ble han en periode en av verdens beste skiløpere.

Krevende situasjon

– Han hadde en mislykket fjorårssesong. Det er ikke mer å si om det. Han kom ut i en situasjon han aldri har vært i før. Han har hatt full kontroll men nå skulle han høyne det et hakk og da ble det for mye, sier Monsen som tror dette har vært en krevende situasjon for Krogh.

– Men det startet allerede i vinter. Det er tøft ikke å innfri og ikke være i nærheten egentlig. Det går på motivasjonen løs, men det ser ut til å gå mye bedre nå, sier Monsen.

Lagkameratene mener at Krogh er blant de som kommer fortest i form og ser på han som «treningsmart». Og bare rundt en måned etter den første ordentlige hardøkten på mange måneder mener Krogh det ser langt bedre ut og han ikke lenger ligger så langt bakpå.

– Skulle jeg fortsette å være negativ etter en dårlig sesong er det bare jeg selv som taper på det, sier Krogh.