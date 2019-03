Johaug om Kollen-helgen: – Skal ikke være russefest

HOLMENKOLLEN (VG) Therese Johaug er glad for at arrangørene har tatt tak for å hindre en ny fyllefest i Holmenkollen.

Publisert: 08.03.19 12:31







– Det er bra at det blir tatt tak, sier VM-dronningen på fredagens pressekonferanse i Holmenkollen - og frykter ikke at Kollen-festen drepes med de tiltakene som settes i verk i helgen.

– Det blir tatt tak slik at vi ikke havner i samme situasjon som i fjor. Det hører ikke hjemme på en idrettsarena. Det skal være god stemning - men ikke russefest.

Johaug og de andre langrennskvinnene møtte media før søndagens tremil i Holmenkollen.

– Det virker som arrangørene har tatt dette på alvor med rusfri soner og gjerder og sånn. Så er det opp til folk om de vil komme og se på oss og få med seg folkestemningen

Therese Johaug mener at det er viktig å respektere folk uansett hva de vil:

– Jeg er glad for at det er rusfri soner. De som har lyst til det, må få lov til det. Og de som har lyst til å ta en øl, skal få lov til det i andre områder. Det er ulike syn på den saken, og vi må ha respekt for begge.

Ingvild Flugstad Østberg og Therese Johaug ble også konfrontert med episoden i en NRKs VM-kvelder der de skålte i noe mørkt, som etter hvert viste seg å være cola - og ikke shots med Jägermeister.

– Vi visste hva vi gikk til. Vi var fullstendig klare over at det var cola i glassene, fortalte Johaug.

VM-dronningen sier at det var noen rare dager etter at hun kom hjem fra Seefeld, men at hun er «klar» til søndagens renn.

– Jeg elsker løypene her i Kollen. Jeg har trent mye her de siste årene. Jeg har lyst til å gå fort.