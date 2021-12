Klæbo snur i sponsorkonflikt – går med Viaplay-logo

Skistjernen Johannes Høsflot Klæbo (25) vil likevel gå med Viaplay-logoen til helgen, men sier han fortsatt står for sin mening.

Av Herman Folvik

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– For meg har det vært viktig å formidle min bekymring med tanke på troverdighet og uavhengighet ved at en innholdsaktør og rettighetsinnehaver som Viaplay også inngår en kommersiell sponsoravtale. Jeg mener det jeg har ment hele tiden i denne saken. Samtidig har jeg nå sagt ja til å eksponere Viaplay-reklamen på konkurransedrakten, sier Klæbo i en pressemelding.

Klæbo stiller til start på Lillehammer i helgen lik i tøyet som de andre landslagsutøverne, inkludert med Viaplay-logo på drakten.

Adresseavisen avslørte at Klæbo nektet å bruke Skiforbundets nye sponsor Viaplay på drakten sist helg. VG kunne tirsdag fortelle at Klæbo heller ikke ville gjøre det fremover. Her har altså Klæbo snudd.

– Og selv om jeg nå ikke kommer til å føre denne debatten videre, så er det en viktig debatt, og vi har sett et mangfold av meninger og ståsteder rundt saken. Jeg har i alle fall oppnådd å sette saken på dagsorden, samt vist hvor jeg står i denne saken, sier Klæbo.

Se hvordan Martin Johnsrud Sundby vurderte saken i VGTV-programmet «Utenfor Skisporet»:

Viaplay har rettighetene til langrenn samtidig som de har en kommersiell avtale med Skiforbundet. Skistjernen mener dette skaper problemer for troverdigheten og uavhengigheten.

– Johannes har sagt hva han mener om det å inngå en kommersiell avtale med en innholdsleverandør innen media, det vil si avtalen mellom Viaplay og Skiforbundet langrenn. Dette har vært viktig for Johannes og det har jeg respekt for, sier langrennssjef Espen Bjervig.

Klæbo ønsker ikke å kommentere saken ytterligere. Bjervig har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser. Senere torsdag er det pressetreff med langrennsløperne på Lillehammer.

Klæbo har de siste årene vært den sterkeste herreløperen, men har også vært i diskusjon med Skiforbundet flere ganger. I høst var han misfornøyd med forbundets standpunkt til Kina-OL, mens han sommeren 2019 drøyde med å signere utøveravtalen.

