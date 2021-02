IKKE PÅ PALLEN: Norge har deltatt i to verdenscupsprinter så langt denne sesongen, hverken Ane Appelkvist Stenseth (foran) eller Maiken Caspersen Falla har vært på pallen. Her fra NM på Konnerud i fjor. Foto: Terje Pedersen

Nådeløs dom for sprintdamene før VM: − Ane og Maiken er dømt til å tape

Marit Bjørgens tidligere trener Svein Tore Samdal mener de norske sprintdamene er Norges svakeste kort i VM.

VM i Oberstdorf starter med sprint torsdag om tre uker. Maiken Caspersen Falla er tittelforsvarer.

– På sprint og sprintstafett er de svenskene damene for sterke og Norge for svake, sier Samdal.

Det er nøyaktig 16 år siden Samdal hadde eventyrlig suksess som damelandslagstrener under VM i Oberstdorf, som igjen skal huse mesterskapet. Marit Bjørgen tok fem VM-medaljer, tre av dem gull.

Samdal ser ikke noe lysere på lagsprinten, han mener Norges to antatt beste sprintere, Maiken Caspersen Falla og Ane Appelkvist Stenseth, ikke er en duo å satse på sammen.

GULLDUO: Svein Tore Samdal og Marit Bjørgen under VM i Oberstdorf i 2005. Bjørgen tok tre gull, det ene var på lagsprinten sammen med Hilde Gjermundshaug Pedersen. Foto: Terje Bendiksby / SCANPIX

– Ane og Maiken er dømt til å tape for Sverige og USA. Ane er en god sprinter, men hun holder ikke til mål i en finale, sier Samdal.

Ane Appelkvist Stenseth ble sist i finaleheatet på verdenscupsprinten i Falun. Da var det to svensker og slovenske Anamarija Lampic på pallen. Stenseth ble også sist i finalen under NM i Granåsen. I verdenscupåpningen i Ruka ble hun nummer fem, bak tre svenske damer og Lotta Udnes Weng.

– De norske damene må gjøre som herrene, bruke en med utholdenhet på lagsprinten sammen med Maiken. Både Martin (Johnsrud Sundby) og Emil (Iversen) har vunnet sammen med Johannes (Høsflot Klæbo). Ane har en topphastighet som er helt i verdenstoppen, men hun mangler utholdenhet, sier Samdal som nå er administrerende direktør i BN Bank, som er en av sponsorene for privatsatsingen til Sundby og Niklas Dyrhaug.

Falla i form er åpenbar til sisteetappe på lagsprinten. Hvem som skal gå sammen med henne blir avgjort etter sprinten. Tvillingene Lotta og Tiril Udnes Weng er alternativer. Distanseløpere som Heidi Weng og Therese Johaug er også blitt nevnt.

Svenske Linn Svahn har et over middels temperament:

Norge har hatt enorm suksess på sprint. Siden VM i Oslo i 2011 har norske damer, det vil si Marit Bjørgen eller Maiken Caspersen Falla, vunnet alle de individuelle mesterskapssprintene med unntak av OL-sprinten i 2018 da Stina Nilsson vant. Nå er dette ifølge ekspertene Norges svakeste punkt foran årets VM. Ekspertene tror medaljene kan renne inn blant herrene og at Therese Johaug tar distanse-gullene.

– Svenskene er råsterke

Anita Moen har fem OL-medaljer og fire VM-medaljer fra 1993 til 2002. Hun heier litt ekstra på Falla siden de er firmenninger.

– Lagsprinten for damer blir den største utfordringen for Norge. De svenske damene er råsterke som lag. På sprinten er vi avhengig av at Maiken finner toppformen, det er henne vi har å rutte med, sier Moen.

Linn Svahn er den store favoritten. Den svenske sprintkanonen er kjent for å ta mye plass i feltet og på oppløpet.

– Svahn må nok gå litt mer etter reglementet i VM enn hun gjorde i Falun, ellers tror jeg hun blir disket, sier Moen.

SKISKOLE: Anita Moen har deltatt i mange mesterskap for Norge og tok blant annet OL-sølv på stafett sammen med Marit Bjørgen i 2002. Nå driver hun blant annet skiskole hjemme i Trysil. Foto: Krister Sørbø

– Skal kjempe om gull

Landslagstrener Ola Vigen Hattestad har både VM-og OL-gull på sprint. Han forstår skepsisen mot de norske sprintdamene.

– De siste årene har Sverige fått frem sterke damer på sprint. Linn Svahn stor favoritt. Men Maiken har vist det før, at hun er god når det gjelder. Vi har også fire andre som på god dag kan kjempe om gull. Men realistisk er Maiken vårt fremste gullhåp, sier Hattestad til VG.

Han vil ikke kommentere Samdals uttalelser om at Stenseth og Falla er dømt til å tape om de blir lagsprintlaget.

– Vi har damer som går fort, men akkurat nå er det flere svensker som er raske. Men sesongens hovedmål er foran oss. Vi har som uttalt mål at vi skal være med å kjempe om gull på alle øvelser i VM, sier Hattestad.

OL-GULL: Ola Vigen Hattestad vant i Sotsji i 2014. Han tok også VM-gull på både sprint og lagsprint i 2009, nå er han landslagstrener for de norske damene. Foto: Bjørn S. Delebekk

Kristoffer Bergström har fulgt langrenn tett i en årrekke som journalist og kommentator i Aftonbladet. Han mener i likhet med Samdal og Moen at Norge har minst sjanse for VM-gull på damesprinten og lagsprinten.

– Hva har dere som lag, sa du? Falla, Stenseth, Svendsen og Wengene? Hahaha, når ble dere så dårlige på sprint? Hva er deres unnskyldning? Jeg er en stor beundrer av norsk langrenn, men det er oppsiktsvekkende at dere ikke har funnet et sterkere sprintlag på damesiden, sier Bergström til VG.

Han er ekstremt optimist på vegne av Sverige foran VM-sprinten og lagsprinten.

– Vil dere låne Jonna Sundling av oss? Det hadde vært himla kjedelig om dere ikke engang kommer til finalen, og om alle de norske må stå på siden å se på når Svahn spurter mot Dahlqvist og Lampic, sier Bergström til VG og legger til at det er sagt med et lite glimt i øyet.

Sprintstafettene er VMs tredje øvelse i langrenn og går søndag 28. februar.