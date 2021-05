NM-SØLV: Ragnhild Haga ble nummer to bak Helene Marie Fossesholm på 10 kilometer friteknikk i Granåsen i januar. Foto: Geir Olsen

Mener Haga-forslag er en dårlig idé: Vil ha ny ordning for uttak

Ragnhild Haga (30) vil ha en nøytral uttakskomité. Den vrakede landslagsløperen får ikke støtte.

Av Camilla Vesteng

Publisert: Nå nettopp

– Jeg mener de må vurdere en nøytral uttakskomité, på alt fra landslag til skirenn. Jeg har selv vært blant dem som har hatt fordeler, så jeg mener det hadde vært bra uansett, sier Haga til VG.

Ved uttak til VM, OL og nye landslag er det langrennstrenere og sportssjef Espen Bjervig som innstiller utøvere til langrennskomiteen. Uttak til verdenscup er delegert til trenerne og sportssjefen selv.

Mandag ble det kjent at tittelforsvarer på 10 kilometeren i OL neste år er vraket fra langrennslandslaget. Tirsdag ble de nye langrennslandslagene presentert under en digital pressekonferanse.

– Jeg hadde fortjent å vite at prosessene er rettferdig. Man kan aldri vite helt 100 prosent, men det er mange spørsmål jeg sitter igjen med. Jeg sitter ikke igjen med klare svar, var det resultatene mine eller var det sprintsatsing som gjorde at jeg ikke ble tatt med? Jeg har tatt opp noen ting internt, hvor mye har det hatt å si? De klarer ikke å gi meg en god begrunnelse, sa Haga mandag.

Torbjørn Skogstad har vært leder av langrennskomiteen siden 2012. Det var han og hans komité som godkjente landslagsuttaket, som alltid.

LEDER: Torbjørn Skogstad er leder i langrennskomiteen i Norges Skiforbund. Foto: Terje Mortensen

– Nøytral komité er en vanskelig problemstilling, jeg vet nesten ikke hvordan jeg skal kommentere det. Langrennskomiteen (LK) er valgt av skikretsen og er på den måten «ski-Norges» utvalgte til å løse dette. Jeg klarer ikke å se for meg en mer demokratisk og nøytral måte å gjøre dette på, sier Skogstad til VG.

– Har langrennskomiteen noen gang overstyrt innstillingen til uttak fra trenere og sportssjef?

– LK skal først og fremst bestemme rammene og påse at disse blir fulgt. Det skal veldig mye til at langrennskomiteen blander seg borti uttaket. Trenerne og sportssjefen har den beste kompetansen og vi har tillit til det som kommer fra dem. Om det har blitt endret klarer jeg ikke å huske, svarer Skogstad.

– Treneren har ansvaret

Johan Kaggestad har enorm erfaring fra Idretts-Norge. Han har selv vært juniorlandslagsløper i langrenn, landslagstrener i friidrett, hatt roller på trenersiden i Vålerenga Fotball og for skøytelandslaget og vært tilknyttet Olympiatoppen.

– Jeg har ikke sans for en nøytral uttakskomité. Det var det i gamle dager i fotball. Treneren har hundre prosent ansvar for resultatene, da må man også ha hundre prosent ansvar for laget man tar ut. Slik må det vært. Så er det trenerens fall om det går galt. Det vil uansett alltid være personlige interesser, også om det er nøytrale komiteer, sier Kaggestad til VG.

Haga har fått enorm støtte etter landslagsvrakingen. Kaggestad mener også at Haga er mer enn god nok for landslaget og at hun ble forbigått ved uttaket. I tillegg til Haga måtte Didrik Tønseth og Finn-Hågen Krogh ut.

14 dager før uttaket fikk sportssjef Espen Bjervig beskjed om at rammene ble som sist sesong. Med andre ord 11 kvinner og 11 menn, én løper mindre enn for to sesonger siden.

– Det er trist når man må ta løpere ut av lag, men skal noen nye løpere inn, så må noen ut. Det er den ublide delen av trenerjobben. Ragnhild er en fantastisk jente, jeg forstår at hun får sympati blant folk. Uttak i langrenn skaper alltid diskusjoner, sier Skogstad.

