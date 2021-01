VANT: Linn Svahn trivdes godt i løypene i Val Müstair på årets første dag. Foto: GIAN EHRENZELLER / KEYSTONE

Drama bak Svahn: Lampic ble disket

Linn Svahn (21) ble nesten tatt igjen på oppløpet av Anamarija Lampic (25), men den slovenske løperen mistet 2.-plassen da hun ble disket. Federico Pellegrino vant herrefinalen.

Svahn startet sprintfinalen godt og tok ledelsen. Hun økte underveis, men mot slutten ble det spennende da Anamarija Lampic tok innpå. Men Svahn hadde et ekstra gir.

Like etter målgang ble det kjent at Lampic mistet 2.-plassen. 25-åringen ble disket for å felle Nadine Fähndrich i svingen i bunnen av den siste bakken ned mot mål. Av TV-bildene var det vanskelig å se hvor involvert Lampic egentlig var i fallet til det sveitsiske hjemmehåpet.

Karlsson på pallen

Men det førte til at det ble det to svenske damer på pallen, Frida Karlsson rykket opp til 3. plass.

– Jeg bygger selvtillit på sprint, sier en fornøyd Karlsson til SVT på TV 2s sending.

Man kunne nærmest se seiersgliset til Svahn gjennom det lyseblå munnbindet.

– Jeg forsøkte å komme inn i min egen boble. Jeg er veldig glad for å starte året med en seier. Også er det utrolig moro med Frida i en finale, sier Linn Svahn på TV 2s sending etter løpet.

Dette var Svahns femte seier i verdenscupen. Den første kom i Davos for et drøyt år siden. I likhet med Davos ligger Val Müstair på rundt 1500 meter.

– Jeg var spent på hvordan kroppen min ville reagere på høyden, sier Svahn til arrangørens intervjuer på TV 2.

Konklusjon: Det klarte kroppen fint.

Det ble litt uro i feltet bak Svahn da Nadine Fähndrich falt i en sving. Det utnyttet Jessica Diggins og gikk inn som nummer tre, men hun fikk 2.-plass i rennet siden Anamarija Lampic ble disket.

Svenske Maja Dahlqvist var en av de store favorittene på fredagens sprint, men røk ut i semifinalen.

Pellegrino vant

Bolsjunov er storfavoritt til å ta sammenlagtseieren. Han vant i fjor, foran Sergej Ustjov og Johannes Høsflot Klæbo.

Bolsjunov tok seg videre fra semifinalen som «lucky looser» bak Federico Pellegrino og Richard Jouve. Og dette var Pellegrinos dag. Han stakk i finalen og la Bolsjunov og Jouve bak seg. Bolsjunov nærmet seg igjen på oppløpet, men italieneren holdt unna. Jouve ble nummer tre.

66 kvinner og 84 menn stiller til start i Tour de Ski. Norge bestemte allerede 8. desember at de ikke stiller på grunn av coronapandemien. Svenske Maja Dahlqvist og italienske Federico Pellegrino var raskest i prologene.

FAVORITT: Aleksandr Bolsjunov er sammenlagtfavoritt. Han var nest raskest i prologen i Val Müstair. Og han var nest raskest i finalen. Foto: GIAN EHRENZELLER / KEYSTONE

Sammenlagtvinneren får 660.000 kroner i premiepenger. Nummer to får 485.000 kroner, mens 3.-plassen gir 344.000 kroner. De 20 beste sammenlagt får pengepremier, nummer 20 får 5900 kroner.

PS! En av sammenlagtfavorittene, Ebba Andersson, røk ut etter prologen.