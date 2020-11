Kommentar

Klarsyn fra Klæbo og Iversen: Storhet mot strømmen

Av Leif Welhaven

VM-GLEDE: Det blir en stund til vi får se slike bilder av Emil Iversen og Johannes Høsflot Klæbo. Coronapandemien får duoen til å droppe verdenscupen ut året. Minst. Her er de avbildet under VM i Seefeld i 2019. Foto: Bjørn S. Delebekk

Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen sender et krystallklart signal til Det internasjonale skiforbundet (FIS). Forhåpentligvis kan klarsynet være en døråpner for flere.

Ett perspektiv har vært for lite fremme i debatten om internasjonal idrett under pandemien de siste månedene: Risikoen utøverne tar ved å følge ledernes krav om at «the show must go on» koste hva det koste vil.

Vi vet forstemmende lite om hvor mange aktive som innerst inne tenker som Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen. Utøverne er jo blitt brikker i de internasjonale forbundenes febrilske kamp for å få avviklet konkurranser på tvers av landegrenser. Fra innsiden er det blitt stilt få spørsmål ved om det er en god idé med utstrakt internasjonal reisevirksomhet akkurat nå for å utøve idrett. Og det er kanskje ikke så rart. I det rådende klimaet krever det sin mann å fremme perspektiver som ikke samsvarer med idrettsboblens premisser.

Se for deg at en landslagsspiller i fotball ikke hadde syntes det var noen god idé med Nations League akkurat nå. Hvor lett hadde det vært å gå ut med noe sånt, når du er omgitt av et ekkokammer som maser om å gjennomføre?

Med dette som bakteppe står det enorm respekt av valget verdens beste skiløper nå har tatt om å droppe verdenscupen ut året. Johannes Høsflot Klæbo taper trolig både titler og penger. Men han er om mulig et enda større forbilde nå enn han allerede var. Her har vi nemlig en som lever av toppidrett, men som er mer opptatt av det store bildet. Klæbo forteller at han har følt på dette en stund.

Usikkerheten ble ytterligere forsterket gjennom oppholdet i Ruka. «Det virket tryggere før vi reiste enn det som ble situasjonen i Finland. Jeg føler at ski og konkurranser blir lite viktig i forhold til den pandemien som nå herjer over hele verden», sier Klæbo.

Dette er et budskap internasjonale idrettsledere burde ta på ytterste alvor. Gruppepresset utøverne utsettes er ikke lite, og spørsmålet fremover er om det blir lettere for andre å fronte en skepsis nå som noen har gått foran.

Det krampaktige forsøket på å fortsette internasjonalt kunne jo ikke være så lite omstridt på innsiden som man fort har fått inntrykk av de siste ukene. Utøvere er mennesker av kjøtt og blod, som igjen har sine kjente og kjære i ulike aldersgrupper og helsetilstander.

Heldigvis kommer det en tid etter pandemien, da idrettsgleden igjen kan utfolde seg fritt også på tvers av landegrenser. Men inntil videre er internasjonale konkurranser en dårlig idé. Det har heldigvis noen kloke hoder i langrennsleiren forstått.

Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen skal ha all mulig respekt for å utvise storhet mot strømmen.

