DOBBEL: Anne Kjersti Kalvå går i mål som vinner av 10 km skøyting på Beitostølen søndag.

Jubelhelg for Anne Kjersti Kalvå: − Norges beste langrennsjente

BEITOSTØLEN (VG) Anne Kjersti Kalvå (30) var best også i 10 km skøyting – og har dermed vunnet begge rennene i vinteråpningen. Helene Marie Fossesholm (21) ble nummer to og Silje Theodorsen (28) nummer tre i en sekundstrid.

– Nå er hun Norges beste langrennsjente, sier Torgeir Bjørn på NRK-sendingen om vinner Kalvå.

30-åringen fra Trøndelag sier hun har fått smaken på å vinne nå. Vinnermarginen fra Kalvå ned til Fossesholm var 4,2 sekunder, mens Fossesholm på sin side var 2,8 sekunder foran Theodorsen, som tok en oppsiktsvekkende 3. plass.

– Det ble tett på slutten. Det var litt kaos på den siste sekunderingen, sier Kalvå selv til VG om den spennende avslutningen av løpet.

Info Resultater Beitostølen, 10 km skøyting Anne Kjersti Kalvå 26:21 Helene Marie Fossesholm, +4,2 Silje Theodorsen, +7 Ingvild Flugstad Østberg, +11,6 Tiril Udnes Weng, +13,2 Katarina Janatova (Tsjekkia), +40,1 Heidi Weng, +44,6 Margrethe Bergane, +54,3 Vis mer

Sist vinter mistet hun OL med coronasykdom. Hun mener hun har fått et løft med den nye trenerduoen Stig Rune Kveen og Sjur Ole Svarstad.

– Jeg fikk en restart i sommer og nye trenere. Bra trøkk i laget. Jeg har vært veldig motivert og hatt lyst til å få revansje etter den drittsesongen i fjor, sier Kalvå.

– Hva har trenerduoen betydd?

– Alt egentlig. De kom inn og fikk en god prat om ståa. Sammen har vi klart å bygge opp noe bra og jobbet som et team.

– Hva tror du dette hadde holdt til internasjonalt?

– Jeg tror kanskje det var høyere nivå på lørdagens klassisk løp.

Etter lørdagens seier var Stig Rune Kveen nærmest rørt etter seieren til Kalvå. Søndag var han mer behersket.

– Hun gjort en veldig solid jobb. Vi er noen trøndere på laget som jobber ekstra tett, derfor var det godt å se at Anne Kjersti fikk det til her, sier Kveen.

Fossesholm hadde en tung sesong sist, og mener at 2.-plassen er viktig for selvtilliten.

– Det var bare å bite i seg de sure beina og komme seg til mål, sier hun til VG.

– Veldig sterkt av Helene Marie, sier Therese Johaug om Fossesholms 2. plass.

Ingvild Flugstad Østberg (32) gikk nok en gang et godt løp etter å ha kommet på pallen i comebacket lørdag. Hun var nærmere teten tidsmessig søndag, men ble nummer fire.

– Helgen har gått bedre enn det jeg håpet på, sier Østberg t il VG.

NUMMER FIRE: Ingvild Flugstad Østberg over mållinjen på Beitostølen søndag.

– Du gikk mye bedre teknisk i dag, sier Therese Johaug henvendt til Østberg på NRK-sendingen.

Med to topp-plasser innrømmer landslagstrener Stig Rune Kveen at Ingvild Flugstad Østberg og Silje Theodorsen ligger godt an for Ruka-uttaket. Det gjelder også sprintvinneren fra fredag, Kristine Stavås Skistad.

– Det er mange som går bra og det er et godt tegn, sier Kveen.

Slovenske Eva Urevc ledet i starten, så overtok Silje Theodorsen føringen. Hun var 3,5 sekunder foran Anne Kjersti Kalvå etter 5,6 km. Tiril Udnes Weng var også med helt der oppe, rett bak Kalvå. Men Weng hadde en dårlig avslutning på løpet.

PS! Den svenske profilen Jonna Sundling mister verdenscupåpningen på grunn av forkjølelse.

PS2! Ragnhild Haga har testet positivt for corona og stilte ikke til start.