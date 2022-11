TOER: Henrik Dønnestad var den store sensasjonen på Beitostølen søndag.

Dønnestad nærmest Klæbo - resten av landslagsgutta langt bak

BEITOSTØLEN (VG) Johannes Høsflot Klæbo (26) vant 10 km skøyting på Beitostølen foran overraskelsen Henrik Dønnestad (26). De andre fra elitelandslagene var ikke i nærheten.

– Det er slag drømmedag for meg i dag. Å gå inn til pallplass her i dag med bare verdens beste skiløpere foran meg, det er kult, sier Dønnestad til VG.

Klæbo var tvilsom før vinterstarten på grunn av en lårskade – men kom til Beitostølen og har vunnet 10-kilometerne i begge stilarter.

– Jeg har fått skøytet godt siden skaden skjede. Det er klassisk som har vært utfordringen, det fikk jeg godt svar på i går. Nå gjelder det å bruke de neste to dagene godt med tanke på det som skal skje nesten helg, sier Klæbo til VG.

Han var den eneste av landslagsløperne i toppen. Nest best ble Hans C. Holund på 9. plass. Resten fra elitelandslagene plasserte seg slik: 11. Pål Golberg, 12. Didrik Tønseth, 14. Emil Iversen, 20. Sjur Røthe, 22. Håvard S. Taugbøl, 30. Martin Løwstrøm Nyenget, 43. Simen Hegstad Krüger, 82. Even Northug

Info Resultater 10 km skøyting på Beitostølen Menn: 1) Johannes Høsflot Klæbo, Norge 23.20,9 2) Henrik Dønnestad, Norge 0.07,5 min. bak 3) Andrew Musgrave, Storbritannia 0.15,3 4) Jan Thomas Jenssen, Norge 0.16,9 5) Håvard Moseby, Norge 0.18,7 6) Andreas Ree, Norge 0.19,2 7) Thomas Bucher-Johannessen, Norge 0.19,9 8) Vebjørn Turtveit, Norge 0.22,7 9) Hans Christer Holund, Norge 0.24,1 10) Iver Andersen, Norge 0.24,7. Resten fra elitelandslagene plasserte seg slik: 11. Pål Golberg, 12. Didrik Tønseth, 14. Emil Iversen, 20. Sjur Røthe, 22. Håvard S. Taugbøl, 30. Martin Løwstrøm Nyenget, 43. Simen Hegstad Krüger, 82. Even Northug Vis mer

VANT IGJEN: Johannes Høsflot Klæbo på søndagens 10 km fristil på Beitostølen.

Henrik Dønnestad sier det er «ufattelig moro» å ha bare Johannes Høsflot Klæbo foran seg.

– Det er litt surrealistisk egentlig, å plutselig slå de aller fleste i et såpass viktig renn, sier overraskelsesmannen til VG.

Klæbo åpnet forsiktig, men allerede etter 3,3 km hadde han overtatt ledelsen.

Ved 5,6 km ledet han foran Andrew Musgrave og overraskelsen Henrik Dønnestad, som gikk styggfort på slutten. Klæbo vant med 7,5 sekunds forsprang til Dønnestad, mens Musgrave var 15,3 sekunder bak Klæbo.

Simen Hegstad Krüger og Hans C. Holund hadde en skuffende søndag. Didrik Tønseth brakk staven etter fall.

– Det var et hull som jeg ikke så. Det er litt kjørt, sier en skuffet Tønseth til NRK om verdenscuputtaket.

– Det var bare… Det funket ikke i dag, rett og slett. Det var stive bein etter én utforkjøring og vondt å stå opp. Hvorfor vet jeg ikke helt. Jeg synes egentlig ting har vært bra den siste perioden. Jeg synes det var en litt tung dag i går, så hadde jeg håpet det skulle løsne i dag. Så var det stikk motsatt, det er kjedelig, sier Krüger til VG.

Lørdag vant Johannes Høsflot Klæbo klassisk foran Emil Iversen og Martin Løwstrøm Nyenget.

Ni av 12 mann er tatt ut til verdenscupstarten i Ruka. Det er Pål Golberg, Hans Chr. Holund, Johannes Høsflot Klæbo, Simen Hegstad Krüger, Even Northug, Martin Løwstrøm Nyenget, Håvard Solås Taugbøl, Erik Valnes og Mattis Stenshagen.

Det står igjen én plass på distanse og to på sprint.