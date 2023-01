VRAKET: Iver Tildheim Andersen etter herrenes 10 km fri teknikk i verdenscupen i langrenn på Lillehammer.

Stortalentet Iver Tildheim Andersen vraket til VM

ULLEVAAL (VG) Han har vunnet uttaksrenn og tok NM-bronse, men Iver Tildheim Andersen (22) får ikke plass på flyet til ski-VM i Planica.

Saken oppdateres!

Det ble klart da langrennssjef Espen Bjervig og Skiforbundet presenterte troppen til Ski-VM i Planica tirsdag formiddag. Det er tatt ut 25 utøvere. 12 kvinner og 13 menn.

Info VM-uttak, menn Harald Østberg Amundsen Pål Golberg Hans Christer Holund Emil Iversen Johannes Høsflot Klæbo Simen Hegstad Krüger Even Northug Martin Nyenget Sjur Røthe Håvard Solås Taugbøl Didrik Tønseth Erik Valnes Sivert Wiig Vis mer

Tildheim Andersen var altså ikke ett av de 13 navnene på VM-blokka til Bjervig.

– Nå skal ikke jeg gå inn på enkeltpersoner som ikke er tatt ut, men når en ser på skøytesiden på herresiden er det fantastisk mye gode løpere. Vi har utøvere som er meriterte tidligere, utøvere som har prestert fantastisk i år og utøvere som har prestert enormt over flere år, sa Espen Bjervig på pressekonferansen.

– Når et fotballag tar ut et lag, tar de ikke ut ti spisser på banen. Slik må vi tenke. Vi må tenke bredde på alle øvelser, fortsatte han.

– Teller gamle meritter mer enn ferske?

– Historikken vil alltid være med, men den teller ikke mer. Men har du utøvere som har tatt medaljer gang på gang i mesterskap så vet vi at det er noe med å prestere når det kommer til mesterskap også, så det skal ikke være noen disfavør at en har prestert i mesterskap før. De gutta på listen her nå har prestert eksepsjonelt bra i år, svarte Bjervig.

Langrennssjef Espen Bjervig.

Helgens verdenscuprenn, og uttaksrenn, i franske Les Rousses var siste mulighet for mange til å vise seg som det rette valget til VM. Noen sikret seg også VM-billett. Blant dem Harald Østberg Amundsen.

24-åringen leverte en solid VM-søknad i Les Rousses og tok sin første verdenscupseier på 10 kilometer fri teknikk.

TATT UT: Harald Østberg Amundsen skal til ski-VM i Planica.

Mange av løpere er selvskrevne og flere var allerede sikret plass i mesterskapet som regjerende mestere. Blant dem Emil Iversen, som ble utropt til mester på femmila etter jurydramaet i 2021.

Info VM-uttak, kvinner Helene Marie Fossesholm Ragnhild Haga Anne Kjersti Kalvå Kristine Stavås Skistad Astrid Øyre Slind Ane Appelkvist Stenseth Anna Svendsen Silje Theodorsen Heidi Weng Tiril Udnes Weng Lotta Udnes Weng Ingvild Flugstad Østberg Vis mer

Både Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg skal gå ski-VM i Planica.

VM starter i Planica om drøye tre uker. 22. februar åpner kvinnene med 5 kilometer kvalifisering (fri teknikk), og så går det slag i slag frem til den avsluttende klassiske distansen, femmila, 5. mars.

Ski-VM 2023: Se hele VM-programmet her!