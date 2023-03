Klæbo med økomomisk toppår: Håver inn over 20 millioner kroner

Sponsorinntekter: Uno-X er den viktigste sponsoren, som bidrar med fem millioner kroner i året, totalt 25 millioner over fem år. Landslagets utstyrsleverandør Craft har en privat avtale med Klæbo som gir opp mot tre millioner i året. I tillegg har han gode avtaler med et skomerke og en skileverandør. I tillegg har han bil- og brilleavtale. Totalt handler det trolig om 13–14 mill. kroner i året.

«Event-inntekter»: Klæbo kan få store beløp for å stille opp ved spesielle anledninger. Han får penger for å stille opp i showrenn både på våren og sommeren, og han kan også få store summer for å stille til opp for næringslivet eller andre. Dette er inntekter som kan variere fra år til år, ut fra hva Klæbo har tid og lyst til.