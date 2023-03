1 / 8 GULLGUTT: Pål Golberg fikk VM-gullet rett etter jubelrennet. forrige neste fullskjerm GULLGUTT: Pål Golberg fikk VM-gullet rett etter jubelrennet.

Pål Golberg om familien: − De betyr alt

PLANICA (VG) Han vant sitt første individuelle VM-gull som 32-åringen. Pål Golbergs familie jubler.

– De betyr alt. De får tankene over på tingene som betyr noe i livet. Langrenn er viktig, men det betyr ingenting hvis hun minste har feber eller vannkopper. Jeg kommer raskt ned på jorda hvis de ikke har det bra, sier Golberg til VG etter at en monsterspurt tok knekken på favoritten Johannes Høsflot Klæbo.

Tidligere i VM rørte ingen ting Pål Golberg mer enn hilsenen fra samboer Line Sogn Plassen, som er hjemme i Norge med barna på fire og snart ett år.

«Utrolig stolt og imponert! Jeg visste han hadde dette inne. Endelig! Individuell VM-medalje er stort for hele familien. Rørt heiagjeng hjemme», skrev Golbergs samboer til VG som formidlet meldingen til Golberg i Planica.

Sammen har de Frida (4) og Sara (syv måneder). Paret er bosatt på Kjelsås i Oslo.

SKIPAR: Pål Golberg og Line Sogn Plassen, her på en av mange skiturer siden de ble kjærester.

– Hun ofrer alt for at jeg skal få holde på med dette. Hun har lite venninnetid eller egentid. Hun passer barn i den grad man kan si at man passer egne barn. Å gå fra ett til to barn er en stor overgang spesielt når jeg er mye borte. Rapportene hjemmefra er at det er noe annet med to, enn en, sier Golberg etter gullet.

Da han tok sølv på åpningsdistansen var det sykdom hos den yngste datteren.

– Hun var glad. Men hun har en unge på armen med vannkopper og en annen som flyr rundt. Heldigvis får hun hjelp, det er god trøst for meg, sa han til VG etter sølvet på sprinten.

Mamma Grete Golberg hadde tatt turen fra Gol til Slovenia.

– Det er vanskelig å tro. Helt utrolig. Jeg visste han kunne være oppe der på en god dag, kanskje pallen, men at han kanskje var sliten, sier mamma Grete i målområdet i intervju med NRK.

Veien frem har vært lang for Golberg. Sølvet på sprinten i VM var hans første individuelle VM-medalje. Etter gull i både lagsprint og stafett kom også gullet individuelt.

Det kunne ikke ha vært gjevere. Sprintkongen Johannes Høsflot Klæbo ble spurtet ned.

– Han har drevet med dette i årevis, siden han var seks-syv år. Det er mye puls i familien Golberg. Det er fantastisk morsomt når det lykkes. Det er noen nedturer, så skal man opp fra dem. Der synes jeg han er veldig utholdende, sier mor Grete.