VM-DEBUTANT: Astrid Øyre Slind på trening ved det norske utøverhotellet i Valbruna i Italia ved grensen til Slovenia tirsdag.

VM-sjokk for Astrid (35): − Jeg er spent på om jeg kan bytte ski

PLANICA (VG) Vasaloppet-vinner Astrid Øyre Slind (35) fikk tre uker på å trene friteknikk, før hun skal VM-debutere på fellesstarten med skibytte. Hun er usikker på det meste.

– Det er mange risikofaktorer ved å ta ut meg. At de har turt det er jeg nesten litt sjokkert over, men jeg er klar. Jeg gleder meg, sa Øyre Slind på pressetreffet fredag morgen.

Med Ragnhild Haga og Helene Marie Fossesholm ute av form, så har 35-åringen fra Oppdal visst en liten stund at hun skal gå 15 kilometer fellesstart med skibytte i Planica. Som en av verdens beste langløpere er jobben hennes å stake på blanke ski.

– Jeg er spent på om jeg kan skøyte, om jeg kan bytte ski. Om jeg kan gå med feste, sier Øyre Slind.

Seansen overbeviser imidlertid ikke søster Kari:

Det var ventet at 35-åringen skulle gå tremila i VM. Men at hun skal ta på seg startnummer allerede lørdag kom som en overraskelse på mange. Hun forteller til VG at det er tre uker siden hun fikk beskjed om at hun skal gå fellesstarten med skibytte i VM.

– Jeg har rukket å komme over sjokket. Etter det har jeg lært å skøyte, sier Øyre Slind til VG etterfulgt av litt latter og godt humør.

Fredag morgen ble det klart at Heidi Weng har reist hjem til Norge, hun følte seg ikke klar for å konkurrere i VM.

For hun er vant til å stake på blanke ski. Gjerne veldig langt. I fjor vant Øyre Slind 90 kilometer lange Vasaloppet. Men denne sesongen har Øyre Slind vist seg frem i verdenscupen. Hun kom på pallen på 20-kilometeren i Frankrike i bak Ebba Andersson og Kerttu Niskanen, da reagerte hun slik på hyllest:

35-åringen imponerte med en 7. plass sammenlagt i Tour de Ski i januar.

Landslagstrener Stig Rune Kveen har stor tro på VM-debutanten.

– Astrid kan gå med feste og hun kan skøyte. Dette er den jevnt sterkeste troppen Norge har stilt med på mange mesterskap, sier Kveen om Øyre Slind, Silje Theodorsen, Ingvild Flugstad Østberg og Anne Kjersti Kalvå som skal gå fellesstarten med skibytte.

Info Slik trener Astrid Øyre Slind på snø: Det skal ikke stå på treningen, når 35-åringen fra Oppdal står på start i VM. I følge skisport.no ser en treningsuke slik ut: MANDAG:

Økt 1) Terskelintervall, ca. 1 time dragtid staking. 2 timer totalt.

Økt 2) Rolig skøyting 2 timer. TIRSDAG:

Økt 1) Klassisk langtur med hurtighet 3 timer.

Økt 2) Lett løp. ONSDAG:

Økt 1) Styrkestak, bratt bakke, med hurtighet etterpå.

Økt 2) Skøyting, rolig. TORSDAG:

Langtur staking 4-5 timer. FREDAG:

Økt 1) Styrke + løp.

Økt 2) Skøyting i måneskinn. LØRDAG:

Økt 1) Intervall med variert intensitet i lett terreng, staking.

Økt 2) Lett løp. SØNDAG:

Rolig skitur med feste. Staking om overkroppen ikke har fått nok. Vis mer

STERK: Astrid Øyre Slind vant tradisjonsrike Vasaloppet 6. mars i fjor.

De norske dameløperne fikk bank av de svenske damene på sprinten torsdag, lørdag er Ebba Andersson og Frida Karlsson favoritter.

Astrid Øyre Slind får betalt for tålmodighet. Det er 15 år siden hun debuterte i verdenscupen på tremila i Holmenkollen, og gikk inn til en 44. plass. Lørdag skal hun gi alt for en medalje, fortalte hun på damenes pressetreff.

– Det er aldri for sent å bli god. Jeg har ikke tenkt å gi meg, så får vi se hvordan det går med skøytingen, sa Øyre Slind.