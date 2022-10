Kommentar

Åpenheten er viktig. Den burde kommet tidligere.

Therese Johaug snakker om sin nye bok i et intervju med VG.

Therese Johaugs fortelling om egne problemer med ernæring er et vektig bidrag til en viktig samtale. Ideelt sett hadde hun kommet på banen med hele historien før.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Boken om en av vår tids største skistjerner er detaljert, interessant og velskrevet. I samarbeid med NRK-journalist Anders Skjerdingstad har Therese Johaug valgt å åpne opp om ulike sider ved en lang og mangefasettert karriere.

Leseren tas med til oppveksten i den lille Dalsbygda, og i «jegform» forteller hun om veien fra det første til det siste skirennet. Men også om veldig mye annet.

Kanskje er noe av den mest nyttige lesingen, ikke minst for unge løpere som drømmer om å bli de neste stjernene, det som omhandler Johaugs betraktninger rundt et av utholdenhetsidrettenes største utfordringer.

Den dreier seg om balansen mellom inntak og uttak av energi. Om mat, vekt og hvor fort gjort det er å havne i vanskeligheter.

Johaug har hintet om ernæringsutfordringer tidligere, men først i boken «Hele historien» velger Johaug nå å fortelle om hvordan hun selv fikk trøbbel med å regulere disse spørsmålene på en sunn måte.

Selv ble Johaug på et tidspunkt så undervektig at verdensmesterskapet på hjemmebane var i fare for henne. Landslagstrener Egil Kristiansen valgte å være usedvanlig tydelig overfor henne.

«Jeg var blitt for tynn. Hvis jeg ikke skjerpa meg, kunne jeg blitt nektet å gå skirenn utover vinteren», skriver Johaug.

Hun kaster seg også inn i diskusjonen om hvordan en usunn matkultur kan oppstå, noe Johaug selv altså ble en del av.

Noe av det viktigste med Johaugs erindring, og her kan overføringsverdien være stor, er hva hun lærte av å ha havnet så nær kanten. For hennes del ble det ikke tretthetsbrudd og startnekt, men det kunne fort gått galt.



For Johaugs del var hjelpen fra støtteapparatet god, men hun forteller også om at andre ikke har fått like god oppfølging.

Therese Johaug er et av de største forbildene i norsk skisport, og veldig mange ser opp til henne og alt hun har gjort. Derfor kan åpenheten hun viser forhåpentligvis sende et godt signal om hvilke farer man må unngå.

Therese Johaug skal ha mye ros for at hun velger en så selvutleverende linje. Samtidig må det være lov til å ønske seg at hun hadde gjort dette tidligere. Det er rett og slett fordi det hun har på hjertet er så viktig.

Alle eier sin egen helsehistorie, og det er selvsagt Johaugs rett å velge timingen selv overfor offentligheten.

På ett plan er det å forstå at hun ville vente til etter karrieren med å åpne opp om noe såpass privat. Marit Bjørgen ventet også lenge før hun fortalte om hva hun hadde blitt øyenvitne til om matkulturen i miljøet.

På et annet plan har skisporten vært gjennom viktige diskusjoner om vekt og ernæring. Der hadde dette bidraget fra Johaug kunne hatt stor verdi på et tidligere tidspunkt.

Dessuten kunne det betydd noe for andre som har hatt utfordringer å merke at den største stjernen forteller sin historie.

Uansett er det fint at det hun har vært gjennom kommer ut.

Det er nemlig en god moral i denne historien.

Den handler om når Johaug var aller, aller best. Det var ikke da hun var på sitt tynneste, men etter at hun fikk mer styrke.

En slik historie har kraft på mange plan.