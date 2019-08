FÅR LOV? Didrik Tønseth i samtale med trener Eirik Myhr Nossum på landslagssamling fredag. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Didrik Tønseth vil til terreng-EM: – Må skippe verdenscup

STEINKJER (VG) Didrik Tønseth (28) ble imponert og inspirert av Therese Johaugs (31) NM-gull på 10 000 meter. Selv håper han på terrengløps-EM i desember, men landslagstreneren vil ikke love noe.

I fjor ble langrennsløperen norgesmester i terrengløp og kvalifiserte seg dermed til EM. Der fikk han aldri løpe. Norges Skiforbund sa nei. Det kolliderte med en verdenscup som var viktig med tanke på uttaket til Seefeld-VM.

Nå er det mesterskapsfri vinter, og Tønseth håper på ja. Landslagstrener Eirik Myhr Nossum, som sa nei i fjor, lukker ikke døren uten videre denne gang:

– Didrik må først kvalifisere seg i så fall. Hvis kroppen er i vater, så skal han få lov til å springe NM. Hvis han kommer til EM, så får vi ta den utfordringen når den kommer, sier Nossum til VG.

Didrik Tønseth konkurrerte i sin tid med Henrik Ingebrigtsen og Sondre Nordstad Moen på ski. Han håper at de aller beste vil stille også i et terrengløps-NM i høst.

– EM lar seg kombinere hvis jeg skulle bli tatt ut. Da må jeg skippe verdenscupen i Davos, sier Tønseth.

– Hvis muligheten byr seg og formen er bra, har jeg lyst til å prøve meg. Men formen må være bra. Nivået er skyhøyt, mener trønderen.

– Men betyr ikke dette at du må legge inn en formtopp da midt i desember?

– Jeg satser på at grunnformen da vil være så bra at det skal kunne holde.

Didrik Tønseth vant suverent NM i fjor, men da var ingen av de desiderte «kanonene» med. Og han vil gjerne prøve seg også mot dem.

– Jeg håper de kommer. Tre bla’ Ingebrigtsen og Nordstad Moen var ikke med i fjor. Etter som NM går i Frognerparken denne gang, er det i hvert fall håp om at Sondre skal være med. Jeg vet ikke hvilke planer Ingebrigtsen-gutta har.

Didrik Tønseth skulle - som Therese Johaug - ha løpt 10 000 meter i NM, men måtte kaste inn håndkleet etter å ha falt på rulleski. Han hadde ikke lyst til å stille om han ikke var i topp slag. Han har løpt bare én 10 000 meter i sitt liv. Den gikk på 29,48.

– Av skiløpere har Magnus Lundemo 29,30 og Oddvar Brå 29,33, sier han og innrømmer at det kan ligge mye prestisje i om det er mulig å slå disse.

Therese Johaugs løp på Hamar ble han mektig imponert av:

– Når hun presterer en så bra tid, så skjønner du at hun kan klare en virkelig god tid om hun får på plass et skikkelig løpesett. Therese gjorde også «nybegynnerfeilen» å starte for hardt. Det straffes hardt på bane. 32,20 er selvfølgelig brukbart, men Therese er god for mye bedre enn det, mener Didrik Tønseth.

– Hun gjorde litt av et løp, uten hare og uten piggsko. Therese har en vanvittig kapasitet, men hun har mye mer å hente med bedre teknisk løping.

Langrennsløpere under 30 min. på 10 000 meter (kilde: Kondis.no):

1. Magnus Lundemo 29,30,4 (1966).

2. Oddvar Brå 29,33,5 (1977).

3. Ander Aukland 29,45,85 (1997).

4. Didrik Tønseth 29,48,80 (2019).

5. Pål Gunnar Mikkelsplass 29,49,44 (1989).

6. Martin Stokken 29,54,0 (1952).

7. Ivar Formo 29,59,3 (1977).

Publisert: 10.08.19 kl. 10:12

