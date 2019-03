OPPGJØR: Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Ingvild Flugstad Østberg på lagsprinten under NM. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Flugstad Østberg knuste Jacobsen i NM-spurten: – Det er utklassing

LYGNA (VG) Verdenscupvinner Ingvild Flugstad Østberg og Gjøvik vant lagsprinten i NM etter et rått rykk mot Hemings Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

Mindre enn 10 minutter siden







– Det er utklassing, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn i det Østberg skled inn på stadion.

Da hadde Gjøvik-løperen avgjort NM-lagsprinten med et rått rykk. Dermed vant Gjøvik lagsprinten 4,7 sekunder foran Heming. Oppdal ble nummer tre 14,8 sekunder bak vinnerlaget som besto av Tuva Bakkemo og Flugstad Østberg.

Det var flere av landslagsløperne som gjorde opp om tetposisjonene på lagsprinten på Lygna. På det tunge føret var det som i NM-stafetten i Meråker tidligere i sesongen Oppdal som tok føringen underveis. Men det skulle snu mot slutten.

På sisteetappe var det Gjøvik og Heming som gjorde opp om seieren ved verdenscupvinner Ingvild Flugstad Østberg og Astrid Uhrenholdt Jacobsen. Og da viste Flugstad Østberg stor styrke da hun knuste lagvenninnen i siste motbakken, etter å først ha hentet landslagskollegaen på sisteetappen.

– Det går mot knockoutseier her, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn da Flugstad Østberg rykket underveis på sisteetappen.

les også Tallenes klare tale: Sjekk den utrolige norske dominansen

Flugstad Østberg har vist en sterk form hele sesongen og sikret verdenscupen sammenlagt sist helg. Hun sier hun tok en sjanse på sisteetappen da hun måtte hente Jacobsen først.

– Det var bare å prøve på sisterunden. Sprekker jeg så sprekker jeg tenkte jeg. Men jeg hadde et gir til i sistebakken, sier Flugstad Østberg til NRK etter gulløpet.

les også Drama før stafettgullet tross Røkke-hjelp: − Det kunne gått til helvete mange ganger

På nest siste etappe viste imidlertid Hemings Martine Engebretsen styrke da hun nesten hang på landslagsløper Kari Øyre Slind fra Oppdal. Bare to sekunder bak teten ble Jacobsen sendt ut bak Silje Øyre Slind. Og da så det ut som det kunne bli for langt frem for Gjøvik.

– Igjen går Astrid utrolig fort ut og har ryggen på Slind, sier NRK-ekspert Fredrik Aukland i det Jacobsen tok igjen teten tidlig på sisteetappen.

Men i stedet snudde det etter kjempeløpet til Flugstad Østberg, da hun var helt overlegen i bakkene på lagsprinten.

– Det er kjempemorsomt. Jeg hadde ikke trodd dette, sier lagvenninnen Tuva Bakkemo til NRK etter gullet.

Herrenes renn går etter damenes renn.

Johannes Høsflot Klæbo er en av landslagsløperne som står over NM. Han opplyste at sykdom var årsak til at han ikke stiller i NM.

Men sist helg avgjorde Klæbo den dramatisk avslutningen av kampen om verdenscupen sammenlagt i siste renn:

Det er tungt vårføre under NM del 2 og løperne fikk ikke noe gratis i NM-løypene. Det var tydelig forskjell på landslagsløperne og konkurrentene.

VG oppdaterer saken.

Publisert: 28.03.19 kl. 17:29