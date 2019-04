Skimamma reagerer: Mener foreldrene må ta ansvar for fluor-jukset

Fluorprodukter er ment til å gi skiene bedre glid, men ble forbudt i klassene til og med 16 år før denne vinteren.

Info fra Skiforbundet:

Skiforbundet utførte fluor-kontroll under Hovedlandsrennet på Gålå og Ungdomsbirken på Sjusjøen.

Kontrollen ble gjennomført i samarbeid med NILU (Norsk Institutt for Luftforskning) i tråd med vedtak gjort av Norges Skiforbund Langrennskomiteen 21. Oktober 2018. Totalt ble det tatt 48 prøver under Hovedlandsrennet på Gålå og 20 prøver under Ungdomsbirken - begge i mars 2019. NILU har testet samtlige 68 prøver ved samarbeidende laboratorium i Tyskland for analyse. Laboratorieresultatene derfra viser følgende:

Hovedlandsrennet:

25 prosent røde utslag

25 prosent gule utslag

50 prosent grønne utslag

Ungdomsbirken:

5 prosent røde utslag

5 prosent gule utslag

90 prosent grønne utslag

Forklaring fargeutslag:

Rød: Sterke indikasjoner på at det er benyttet fluorholdige produkter

Gul: Indikasjoner på at det er benyttet fluorholdige produkter

Grønn: Ingen indikasjoner på at det er benyttet fluorholdige produkter

*Langrennskomiteen i Norges Skiforbund innfører et fluorforbud i klassene til og med 16 år. Forbudet gjelder fra og med sesongen 2018-2019 og omfatter fluorholdige glid produkter.

Det vil bli tatt stikkprøver før start i enkelte konkurranser.

Resultater av stikkprøver blir kommunisert til gjeldende klubb etter mottatt prøvesvar

Testmetoder er under utprøving og vil ikke forårsake forføyninger mot enkeltutøvere

Kilde: Skiforbundet