TYNN LUFT I ITALIA: Olaf Tufte og Birgit Skarstein har trent i høyden i italienske Livigno i snart tre uker. Foto: Knut Arthur Norstad

Tufte til skadet Birgit Skarstein: – Ikke lek med OL-drømmen

Olav Tufte (43) ber lagkamerat og Norges ro-gullhåp Birgit Skarstein (30) tenke smart etter at hun har pådratt seg en skade i magen og brudd i ryggen – syv måneder før Paralympics i Tokyo.

Nå nettopp

– Birgit er skapt slik at det ikke er så farlig, «kjør på». Men erfaring viser at det blir verre hvis du ikke tar hensyn. Det er OL og Paralympics hvert fjerde år. Jeg anbefaler henne å tenke seg om to ganger og ikke leke med OL-drømmen, sier han.

Paralympics er parautøvernes OL. Lekene arrangeres samme sted. Paralympics i Tokyo 25. august til 6. september, OL i Tokyo 24. juli til 9. august. Verdensmester og verdensrekordholder Birgit Skarstein er favoritt til å vinne sitt første Paralympics-gull, Olaf Tufte vil delta i sitt syvende OL etter to gull (2004 og 2008), en sølv (2000) og bronsemedalje i siste OL i Rio 2016.

De siste tre ukene har de to og resten av Norges ro-landslag ligget på treningsleir i høyden i italienske Livigno. De har gått mye på ski, trent styrke, syklet, samt rodd. Birgit Skarstein har imidlertid vært mer eller mindre hemmet av en rift i en magemuskel og et brudd i ryggen.

Landslagstrener Johan Flodin (f.v.), Martin Helseth, Are Strandli, Oscar Helvig, Erik Solbakken, Kristoffer Brun og Birgit Skarstein under en langrennsøkt i snørike Livigno. Foto: Heidi Egeland

– Jeg har problemer med å gå fort på ski. Roing belaster på en helt annen måte, så det går fint, forteller Birgit Skarstein til VG.

Riften i magemuskelen – som følge av overbelastning – pådro hun seg i romjulen. Bruddet i ryggen – i en «tagg» – oppsto omtrent samtidig, da hun «ramla ned fra en høy stol».

– Hun har hatt en del småting og har vært ganske uvøren. Det er syv måneder til Tokyo, og jeg tror ikke hun vil være like dominant i år. Ikke fordi hun er blitt dårligere, men fordi flere er blitt gode, mener Olaf Tufte.

– Skal hun være med og kjempe om den medaljen, kan hun ikke fortsette på gjørs å bli mer skadet. Det er lov til å bli smart en eller annen gang. Det tok meg 44 år, tilføyer han alvorlig og selvironisk.

Birgit Skarstein, som ledet Idrettsgallaen for en måned siden, sier det normalt vil ta åtte uker å lege riften i magemuskelen. For hennes del noe lenger, fordi den stadig blir utsatt for treningspåkjenning. Hun vedgår at det er vondt og at hun «kjenner det godt» når hun trekker ting ned – som ved staking i langrenn.

Bruddet i ryggen karakteriserer hun som veldig lite. Det er «bare» en tagg, det er ukomplisert.

IKKE SÅ VONDT: Birgit Skarstein i romaskinen i Livigno. Foto: Johan Flodin

Langrenn kutter hun stort sett ut nå. Opprinnelig skulle hun startet i tre av fire verdenscuper. Antall deltagelser ender med to. Fredag reiser hun hjem for å ro i Olympiatoppens lokaler i Oslo, i slutten av februar drar hun til Portugal og ro-treningsleir sammen med Tufte & co.

På spørsmål om han i motsetning til Birgit Skarstein den siste tiden har unngått skader, svarer Olaf Tufte at han «banket i bordet» ikke har pådratt seg brudd eller avrevne muskler.

– Bortsett fra vonde ledd og vondt i hodet, fordi jeg tenker for mye, svarer ro-veteranen – som de neste ukene skal trene mye i sitt nye trimrom i egen låve.

Publisert: 06.02.20 kl. 21:18

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser