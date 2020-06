TRENER MER: Heidi Weng på landslagssamling i Oslo denne uken. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Heidi Weng: – Nå har jeg ikke tenkt å bruke opp formen året rundt

BOGSTAD (VG) Heidi Weng (28) har aldri trent så mye på snø på våren – og planen for neste vinter er å gå fort når det gjelder som mest.

– Jeg har prøvd å trene litt mer enn det jeg har gjort fra starten av. Men samtidig veldig mye mindre hardt, forklarer Weng etter ei økt på skikvinnenes første samling for sesongen.

– Nå har jeg ikke tenkt å bruke opp formen året rundt – men heller sikte inn mot vinteren når det gjelder. Så får vi se hvordan den planen fungerer, fortsetter hun på vanlig smilende Weng-vis.

Hun satser altså på å bli bedre til å treffe på formen. La oss ta et kort tilbakeblikk på Wengs karriere:

22 år ung tok hun sin første individuelle VM-medalje da hun ble nummer tre på 15 kilometer. Karrieren gikk bare én vei: Det ble sammenlagtseirer i Tour de Ski, flere mesterskapsmedaljer og sammenlagtvinner i verdenscupen både i 2017 og 2018 (riktignok uten Therese Johaug på startstreken).

Så kom nedturen 2018–19-vinteren, mens det gikk bedre sist vinter. Da ble det 2. plass i verdenscupen, riktignok slått med et hav av Therese Johaug, men foran Natalja Neprjajeva.

– Hvordan tror du neste vinter blir?

– Det vet vel ingen. Det vil tiden vise. Om det blir fire skirenn, så blir det fire skirenn. Men det er uansett ikke noe vi får gjort noe med.

Weng endte i karantene etter at hun og Ragnhild Haga dro til Canada for å gå verdenscuprenn, men Norges Skiforbund – mens de satt på flyet – valgte å trekke seg.

– Jeg var i karantene i to uker, fikk mat på døren og var bare hjemme. Sånn sett fikk jeg hvileperioden i mars. Så har det vært mye trening på snø – faktisk helt til den 23. mai.

– Forklar!

– Først var det hytteforbud, men jeg hadde snø rett utenfor døren på Lillehammer lenge, så var jeg på hytta på Skeikampen og gikk på ski der. Så jeg har aldri gått så mye på snø på denne tiden av året før. Jeg hadde ikke min første rulleskiøkt før i forrige uke.

– Det er litt uvant. Jeg har gått altfor mye på ski! Jeg har nesten trent på ski i april-mai tidligere.

Heidi Weng sier at hun har vært opptatt av å unngå å bli corona-syk – og også unngå å smitte andre.

– Vi som driver med vinteridretter, har ingenting å klage over. Det er verre for sommeridrettene, som skulle ha vært i full gang nå. Det er også verre for folk i andre yrker, mener Weng, og sier at hun er vant til å være mye isolert, så det har ikke vært noe stort problem.

– Hva synes du om at så mye idrett har blitt utsatt eller avlyst?

– Det er selvfølgelig synd på dem det gjelder, men hvis det er det beste og eneste rette, så må vi innse det.

Langrennssjef Espen Bjervig er fornøyd med det han ser av Heidi Weng:

– Hun virker sprek nå og trener godt. Men vi har selvfølgelig ikke så mye målestokk ennå på hvor hun ligger. Men når Heidi smiler og glemmer nøkkelen til skiboksen, så er det et godt tegn!

– Hva er din forklaring på at det har gått litt opp og ned for Weng de siste vintrene?

– Sånn vil det alltid være. Selv Marit Bjørgen hadde noen år som det ikke gikk så bra. Dette er ikke maskiner, det er mennesker, sier Bjervig.

Publisert: 07.06.20 kl. 09:41

