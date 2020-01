UENIG MED JOHAUG: Astrid Uhrenholdt Jacobsen etter 10-kilometeren i Toblach. Foto: Terje Pedersen, NTB Scanpix

Reagerer på Johaugs Tour-misnøye: – Er det en etappe som skiller så er det slalåmbakken

TOBLACH (VG) Astrid Uhrenholdt Jacobsen (32) er sterkt uenig med Therese Johaug (31) sin misnøye med forskjellsbehandling av seirer i Tour de Ski.

Nå nettopp

– Er det en etappe som skiller veldig mye mer enn andre så er det slalåmbakken. Hvis man skulle snakket om at alt skulle vært vektet likt så måtte man dele de sekundene i tre eller noe slikt, sier Jacobsen etter femteplassen på 10-kilometeren i Toblach, der Ingvild Flugstad Østberg spurtslo Therese Johaug.

Johaug mente overfor VG før løperne dro til italienske Toblach, at hun ikke var fornøyd med at sprintseirer i touren belønnes med 60 bonussekunder i motsetning til triumfer i distanserenn der løperne ikke får bonuser for å være først over mål.

Men nå får tour-lederen motstand for sitt standpunkt fra landslagskollega Jacobsen.

– Jeg mener det hele tiden har vært hensikten til Tour de Ski å belønne ulike kvaliteter og de som er best i sprint skal få noe igjen for det. De som er best i distanse får masse igjen for det, fordi de tar masse sekunder på de løpene. Nå er vi i en situasjon der det faktisk fortsatt er relativt tett og spennende uten at det er helt bajas. Det er veldig fair, sier Jacobsen.

Hun er krystallklar på at hun ikke er enig med Johaugs misnøye.

– Nei, ikke i det hele tatt faktisk, sier Jacobsen.

Johannes Høsflot Klæbo har vist seg som verdens beste sprinter og vant Tour de Ski i fjor. Men da var han også blant de sterkeste i distanserennene og vant flere av etappene.

Nå ser han mørkt på sjansen til å kjempe om seieren i år:

En spurtsterk utøver som Petter Northug slet i mange år med å vinne touren etter å ha ledet underveis. Og andre sprintere har vært sjanseløse i sammendraget. Tidligere i tour-historien var det 15 bonussekunder for seier i distanserenn.

Regjerende sprintverdensmester Maiken Caspersen Falla dro hjem etter den første helgen av Tour de Ski. Hun pekte på et ekstremt tett konkurranseprogram for spesialsprinterne, uten hvilehelger før og etter touren, som en årsak.

Tour-favoritt Johaug har på sin side en enorm styrke i slalåmbakken opp Alpe Cermis, den såkalte monsterbakken. Der har hun knust konkurrentene før og vunnet touren to ganger.

Jacobsen kaller seg «så nerd» at hun har undersøkt denne tematikken før.

Tidligere vinnere Tour de Ski Kvinner: 2019: Ingvild Flugstad Østberg, Norge

2018: Heidi Weng, Norge

2017: Heidi Weng, Norge

2016: Therese Johaug, Norge

2015: Marit Bjørgen, Norge

2014: Therese Johaug, Norge

2013: Justyna Kowalczyk, Polen

2013: Justyna Kowalczyk, Polen

2012: Justyna Kowalczyk, Polen

2011: Justyna Kowalczyk, Polen

2010: Justyna Kowalczyk, Polen

2009: Virpi Kuitunen, Finland

2008: Charlotte Kalla, Sverige

2007: Virpi Kuitunen, Finland Menn: 2019: Johannes Høsflot Klæbo, Norge

2018: Dario Cologna, Sveits

2017: Sergej Ustjugov, Russland

2016: Martin Johnsrud Sundby, Norge

2015: Petter Northug, Norge

2014: Martin Johnsrud Sundby, Norge

2013: Aleksandr Legkov, Russland

2012: Dario Cologna

2011: Dario Cologna

2010: Lukas Bauer, Tsjekkia

2009: Dario Cologna

2008: Lukas Bauer

2007: Tobias Angerer, Tyskland

– Hvis du tar tidsforskjellen fra nummer en til nummer 30 på alle etappene, så har det alltid kommet veldig dårlig ut å være verdens beste sprinter. Og hva var poenget med Tour de Ski? Det var å kåre den beste allrounderen. Det har egentlig ikke Tour de Ski klart de siste årene. Men nå er man kanskje nærmere. Fordi man ikke deler ut like mange bonussekunder i distanserennene som i sprintene, sier Jacobsen.

TOUR-FAVORITT: Therese Johaug (t.v.) i lederstolen etter tirsdagens renn i Toblach. Astrid Uhrenholdt Jacobsen til høyre. Foto: Terje Pedersen

Sprintverdensmesteren fra 2007 ligger på femteplass i sammendraget etter fire etapper. 50 sekunder bak Johaug. Med seks løpere innenfor 51 sekunder i sammendraget ser nå kvinneklassen jevnere ut underveis enn på mange år. Og ledelsen har også skiftet underveis før løperne kom til Italia.

Jacobsen mener de som er gode i distanseløperne har blitt favorisert tidligere.

– Nå får faktisk sprinterne realt betalt for de at de går fire beintøffe heat og er best i det de driver med. I distanserenn får man betalt for å være god i det fordi man får betalt i sekunder ved å skape luker. Det vil man aldri klare å lage på en tre minutter lang prolog, sier Jacobsen.

Nå mener hun årets opplegg gir mer spenning nettopp fordi de bonussekundene, som Johaug etterlyser for seier, ikke gis ut.

Hun er svært engasjert i tematikken, men sier de ikke har diskutert dette særlig internt i laget.

Tidligere i touren fikk årets Tour-opplegg også kritikk fra flere herreløpere. Fjorårets fjerdemann i sammendraget Sjur Røthe er ikke enig og mener at det skal være dueller og tette kamper slik touren er bygd opp nå.

– Hadde jeg bestemt så hadde jeg ikke satt opp en eneste sprint og kun lengre løp. Så vi har alle våre ønsker og drømmer. Men det er greit oppsett slik det er nå, sier Røthe.

I Toblach ble Therese Johaug slått for første gang i distanserenn siden den avsluttende verdenscuphelgen i mars i fjor, da hun hadde vært overlegen gjennom sesongen.

– Det er klart hun misliker det. Hun føler seg jo sterkest, sier landslagstrener Geir Endre Rogn som liker at det nå er tette dueller i kvinneklassen.

Johaug leder nå 22 sekunder sammenlagt foran fjorårsvinner Flugstad Østberg.

– Det er klart at jeg helst liker å vinne. Samtidig trigger dette meg til neste løp. Og er det en jeg unner å vinne så er det Ingvild, sier Johaug.

Publisert: 02.01.20 kl. 08:03

Mer om

Flere artikler