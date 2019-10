KLAR: Heidi Weng er på høydesamling i Val Senales og pusser på formen inn mot sesongstart på Beitostølen 23. november. Her er hun på samling i Frankrike i september. Foto: Berit Roald/NTB SCANPIX

Endelig opptur for Weng - men vil vurdere å droppe mange skirenn

KVITFJELL (VG) Etter to år uten seier, og et år med mye frustrasjon, har det endelig løsnet for Heidi Weng (28).

Weng har snudd kroppen og humøret, og smiler på samling etter en stusselig avslutning på forrige sesong med følgende plasseringer i Quebec: 32, 24 og 20. I VM i Seefeld tok hun en 19. -og en 7.plass. Uvanlig svak kost av 28-åringen.

Weng avsluttet 2017/2018-sesongen med å gå tremila i Holmenkollen med virus i kroppen. Forrige sesong ble full av nedturer.

– Jeg tror ikke man skal forvente så mye altså. Det er ikke sikkert det går bedre. Men jeg føler kroppen er litt mer på hugget. Det har vært det viktigste for meg. Om resultatene blir sånn eller sånn, det spiller ingen rolle, sier Weng til VG.

Og nå er det ikke lenge til startnummeret skal på. Det er bare drøyt tre uker til sesongstarten med nasjonal langrennsåpning på Beitostølen.

Weng fikk med seg VM-sølv fra Seefeld etter stafetten. Sverige vant:

Nå er 28-åringen på høydesamling i Val Senales og går på ski på 3000 meter. På pressedagen under landslagssamlingen i Kvitfjell i september var hun fornøyd.

– Det har gått veldig bra siden juli, jeg føler ting går mer på skinner. Jeg har ikke hatt noen tunge episoder. Det er veldig opptur. For meg er det en seier de siste tre måneder. Vinteren har startet litt i hodet mitt, for kroppen har fungert så bra, sier Weng.

Vraket fra OL-stafetten

For karrieren har stort sett gått på skinner. Hun tok sin første individuelle VM-medalje da hun var 22 år. Hun har vunnet Tour de Ski og verdenscupen sammenlagt og tatt flere mesterskapsmedaljer.

Men forrige sesong var det altså tungt. Og under OL i 2018 ble hun vraket fra stafettlaget. Hun har slitt med motivasjonen.

les også Kontrollregime skal hindre mer Weng-trøbbel: – Føler at du veier 150 kilo

PÅ TUR: Forrige uke var landslagsdamene på samling i Kvitfjell. Det ble trent hardt. Heidi Weng (t.h.) og Therese Johaug var klar med rulleski. Snart er det snø som gjelder. Foto: Geir Olsen/NTB SCANPIX

Nå er det snart to år siden hun vant sist. Hun tok to etappeseirer og sammenlagtseieren i Tour de Ski. Det er tre år siden Weng vant et enkeltrenn i verdenscupen, da hun vant 10-kilometern i La Clusaz foran Marit Bjørgen og Ingvild Flugstad Østberg.

Hun vil stå over skirenn om resultatene ikke kommer.

– Blir det tungt nå, da tror jeg at jeg takker for meg, da blir det ikke så mange helger til vinteren, sier Weng.

– Artigere å dra på tur

Motgangen har vært frustrerende.

– Det er kjipt. Spesielt når man ikke vet hvordan man skal komme ut av det. Jeg har startet sesongen mye bedre i år, det er mye bedre kvalitet på det jeg har gjort, sier Weng til VG.

Husker du hvordan Weng kom seg ut av løypa etter VM-stafetten?

les også Weng har fått eks-svigerfar som landslagstrener: – Han kan være streng

Dermed kommer også humøret tilbake.

– Det er artigere å dra på tur. Å være mye borte er det jeg sliter mest med. Jeg må innrømme det. Å være på tur sliter jeg med, mens å trene går på autopilot, sier Weng.

Siste helgen i november starter verdenscupen med minitour i Finland.

– Jeg tar det som det kommer. Ser an litt. Jeg må kjenne hvordan ting går, sier Weng.

