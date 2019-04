Da Northug kom i mål i sitt eget «avskjedsrenn» på snø mot den internasjonale eliten sto flere av dameprofilene og ventet. Northug har plan om Skarverennet og et rulleskirenn i sommer, men rennet ble omtalt som avskjedsrenn i forkant. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

«Tjeideng» for Northug i avskjeden: - Stjernekaramell

MOSETERTOPPEN (VG) Petter Northug måtte se seg slått av flere svenske og norske damer i «avskjedsrennet» mot den internasjonale skieliten.

– Blitt tatt igjen av damene nå, Northug. Da blir det nok noen kommentarer i kveld, sa speaker Kjell-Erik Kristiansen til humring i målområdet i tilskuermengden som slikket sol foran storskjermen ved stadion på Mosetertoppen.

Det var da gått 53 minutter inn i tremilen i «Janteloppet», som er Northugs eget renn. Men det ble også i forkant betegnet som avskjedsrennet til skistjernen mot den internasjonale eliten, etter at han la opp i desember.

Men ikke lenge etter at Ebba Andersson hadde tatt igjen skistjernen måtte han også si farvel til svensken. Therese Johaugs konkurrent ble for god for Northug mot slutten av rennet på Hafjell.

I rennet konkurrerte han også mot Calle Halfvarsson, som Northug har gjort mest mulig for å provosere gjennom karrieren.

– Det var bånn gass hele veien. Men jeg fikk en stjernekaramell de fire siste kilometerne. Jeg kjente ikke bena mine, sier Northug til VG etter målgang.

Han koste seg med avskjedsrennet som gikk i en lang sløyfe innover fjellet i det populære skiområdet mellom Hafjell og Sjusjøen utenfor Lillehammer. Men samtidig påpeker han at han er så sliten at han sliter med å finne ord etterpå.

Det var gått mange minutter siden herrevinneren Hans Christer Holund hadde gått i mål da Northug skled over målstreken. Holund brukte samme taktikk som under VM og rykket tidlig i rennet. Og siden gikk han i ensom majestet foran løpere som Aleksandr Bolsjunov, Simen Hegstad Krïger og Emil Iversen. Men mellom Northug og herrene i tet var det flere damer, også norske skiskyttere som Ingrid Tandervold.

– Jeg har fått «tjeideng» før. Det er greit, men jeg er imponert over den farten de har jentene her, sier Northug som hadde varslet at han var i dårlig form før helgen.

Northug var sluttkjørt etter å ha kommet i mål. Nå skal skistjernen feire sammen med en rekke skiprofiler. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Ebba Andersson selv koste seg med «seieren» over Northug på tremilen.

– Dette var ikke noe jeg hadde regnet med, så dette var en bonus. Jeg tok han igjen med noen kilometer igjen. Jeg hadde ikke tenkt på dette på forhånd. Men da jeg så ryggen hans tenkte jeg at en slik sjanse får man ikke hver dag, sier Andersson til VG.

Landslagsløper Niklas Dyrhaug som fikk ødelagt sesongen av operasjon hadde selv bare to hardøkter på ski denne vinteren i forkant av rennet. Men han var langt fremme i feltet. Han spøker med at rennet viser status for Northug-formen.

– Det er tydelig at han er på vei ned. Dette tyder på at det har vært et annet fokus i det siste, sier landslagsløper Niklas Dyrhaug og ler.

