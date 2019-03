De norske sjanseløse mot Nilsson i Canada: Flugstad Østberg vant verdenscupen sammenlagt

De norske jentene klarte aldri å true Stina Nilsson på jaktstarten i Canada. Men Ingvild Flugstad Østberg sikret seg verdenscupen sammenlagt.

Selv om hun hadde blitt jaget av Therese Johaug og Flugstad Østberg gjennom jaktstarten var Stina Nilsson overlegen. Den svenske stjernen kunne feire alene på vei inn mot mål i sesongavslutningen i Canada.

– Vi må ta av oss hatten for henne. Hun går foran der og holder unna. Det er en fordel å gå to eller flere sammen. Det Stina gjør denne helgen er imponerende, sier Ingvild Flugstad Østberg til NRK.

Resultater 10 km jaktstart 1. Stina Nilsson 2. Therese Johaug +12,9 sek bak 3. Ingvild Flugstad Østberg +15,1 sek bak 4. Krista Pärmäkoski + 52,3 sek bak 5. Ebba Andersson + 53,3 sek bak 6. Jonna Sundling + 1.14,1 sek bak Vis mer vg-expand-down

Den norske løperen sikret verdenscupen sammenlagt etter 3. plassen i mini-touren i Canada. Samtidig kapret Therese Johaug 3. plassen i verdenscupen sammenlagt etter at hun ble nummer to på mini-touren, bak Nilsson.

– Det betyr at vi har nådd målene vi har satt oss for denne sesongen, sier landslagssjef Vidar Løfshus til NRK.

Lørdag tapte Johaug spurten mot Nilsson i klassisk:

Selv om de to norske jentene satte inn høygiret på slutten kunne de ikke true Nilsson, som hadde et forsprang på over halvminuttet på jaktstarten som avsluttet verdenscupsesongen i Canada.

Etterpå fikk Flugstad Østberg skryt av Johaug for gjennomføringen av sesongen som endte i gul verdenscuptrøye.

– Det er helt rått for en sesong Ingvild har hatt. Jeg er stum av beundring av det hun fått til. Hun har gått stort sett alle renn i vinter, vunnet Tour de Ski og tatt fem medaljer i VM. Hun legger ned vanvittig mye trening. Hun er en topp venninne på laget, sier Johaug til NRK.

Therese Johaug var til slutt 12,9 sekunder bak Nilsson i mål, etter at Flugstad Østberg ga opp spurten mot lagvenninnen. Og det så ut som verdenscupvinneren ikke ga alt i innspurten som også sikret Johaug 3. plassen i verdenscupen sammenlagt.

De norske jentene la ikke skjul på at de hadde snakket mye om dette scenarioet på forhånd. For det var viktig for Johaug å bli nummer to på jaktstarten for å komme foran finske Pärmäkoski i verdenscupsammendraget.

– Jeg har sett Ingvild spurte bedre enn hun gjorde i dag, sier NRK-ekspert Fredrik Aukland som mener Johaug fikk 2. plassen billig av Flugstad Østberg, selv om Gjøvik-jenta nektet for at hun ga Johaug 2. plassen.

Tidligere i vinter vant hun Tour de Ski, samtidig som Johaug sto over etappeløpet. Den seieren la grunnlaget for sammenlagtseieren.

– Jeg har sett på de store som har klart dette før. Nå kan jeg si at jeg er vinner av World Cup og jeg er ganske stolt av det, sier Flugstad Østberg til NRK.

Natalia Neprjajeva var nærmest i verdenscupsammendraget. Men et fall i mini-touren gjorde at da den russiske løperen ble distansert og i praksis gjorde henne sjanseløs på å ta igjen Flugstad Østberg før den siste etappen i Canada.

