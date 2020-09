Jönsson om Northug-duellene: – Gikk ofte best i dine heat

GAUSTABLIKK (VG) Fredag kveld kommer første episode av «Landskampen» på TV 2 – med Petter Northug (34) som en av to programledere, og han blir også et stort samtaleemne rundt middagsbordet.

«Landskampen» ble spilt inn i juli, før bilkjøring i 168 km/t og kokain-sak, og temaet rundt middagsbordet i den første episoden er hvordan kampen mot Northug inspirerte Emil Jönsson (35) og de andre svenskene da han herjet i skisporet.

Norge-Sverige-kampen dekker halvannen time av programtablået til TV 2 fredag kveld, og det har vært mye snakk om hvordan kanalen skulle takle det at Northug og Gunde Svan er programledere – samtidig som politiet har tatt ut siktelse mot det norske ski-ikonet.

I promoteringen av «Landskampen» har Northug vært lite synlig. Når VG spør om hvordan TV 2 har taklet dette i redigeringen av programmet- og om Northug har en mindre rolle i «Landskampen» enn han ellers ville ha hatt, gir programdirektør Kathrine Haldorsen dette skriftlige svaret:

– Petter Northug og Gunde Svan er programledere for høstens sesong av «Landskampen», noe som også vil være tydelig for seerne som slår på TV 2 når programmet går på lufta fredag kveld.

– Hovedpersonene er imidlertid de åtte norske og svenske idrettsutøverne som bokstavelig talt ofret blod, svette og tårer under opptakene, og det er mellom disse at konkurransene står.

PÅ RUTA: Fredag er det premiere på «Landskampen» - med Gunde Svan og Petter Northug som programledere. Foto: Terje Bringedal

VG har sett fredagens episode, og etter at Petter Northug har vært ganske anonym i de to første delene av programmet, blir han et stort samtaleemne i den tredje og siste delen – altså etter 21-nyhetene og sporten.

– Norge-Sverige - det var kampen. Vi skulle slå Norge, sier Emil Jönsson når VG treffer ham i forbindelse med innspillingen av programmet.

– Derfor var det lett å si ja til å være med i «Landskampen». Jeg kunne ikke si nei til et mini-comeback når det handlet om Sverige mot Norge.

I programmet sitter Jönsson og minnes ved middagsbordet:

– Norge var som en hel armé, men det var én som var noe ekstra, en som heter Petter Northug.

– Det var alltid kul å være i samme heat som Petter. Du skjerper deg alltid ekstra når du møter en som er så vanskelig å slå. Jeg gikk ofte best når jeg var i dine heat. Det ble noe ekstra, sier Jönsson henvendt til Northug.

Petter Northug svarer i programmet med at nordmennene studerte Jönssons diagonalgang.

– Det var et «kick» som vi ikke hadde.

Northug og Jönsson minnes også hvordan de «snakket sammen» gjennom media og klare meldinger der – og ikke ansikt-til-ansikt.

Det er snart fire uker siden Northug gikk ut på Instagram og innrømmet råkjøring og beslag av kokain i hans bopel.

– Jeg har gjort en stor feil. I går kveld ble jeg stoppet av politiet i fartskontroll. Jeg kjørte altfor fort, og ble også tatt med på legevakten til blodprøve. I tillegg fant politiet en mindre mengde narkotika hjemme hos meg. Det dreier seg om kokain, skrev Northug.

Etter å ha tenkt seg om et par dager, bestemte TV 2 seg for at «Landskampen», som er en av kanalens store satsinger denne høsten, likevel skal gå som planlagt med Northug og Svan som programledere.

Northug og Svan kunne i juli fortelle VG at de to også hadde konkurrert mot hverandre - i de samme øvelsene som de åtte deltakerne. Om disse opptakene sier programredaktør Kathrine Haldorsen:

– Ja, det stemmer at vi testet ut om Gunde mot Petter kunne bli et eget element i serien, men da vi satte oss ned for å klippe programmet, viste det seg ganske raskt at vi hadde så mye bra innhold mellom deltakerne at vi ville prioritere dette. «Landskampen» er fortsatt under produksjon, så vi utelukker ikke at det kan dukke opp i senere episoder, sier Haldorsen.

Gunde Svan sa til VG under innspillingen at samarbeidet med Northug gikk veldig bra. Etter nyheten om råkjøringen hadde svensken denne reaksjonen:

– «Det kan ikke være sant!» var min første tanke. Vi har jobbet sammen med programmet hele sommeren, og alt med innspillingen har fungert perfekt.

I alt er det åtte episoder med «Landskampen». De to lagene består av Tarjei Bø, Martin Johnsrud Sundby, Ingrid Landmark Tandrevold og Marit Bjørgen fra Norge, og Anna Haag, Frida Karlsson, Emil Jönsson og Teodor Peterson fra Sverige.

Publisert: 10.09.20 kl. 19:08