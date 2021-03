FIKK GULLET: Emil Iversen og Johannes Høsflot Klæbo etter målgang i femmila. Foto: Bkjørn Steinar Delebekk

Emil Iversen ble verdensmester på femmila etter jurydramaet

OBERSTDORF (VG) Etter den vanvittige jurydramatikken som fulgte femmila i VM, er Emil Iversen utropt til verdensmester som følge av Johannes Høsflot Klæbos diskvalifisering.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Han gikk i mål som andremann bak Klæbo. Før han ble utropt til verdensmester sa han følgende til NRK:

– Jeg tar sølv og det smaker litt som gull. Det er deilig, jeg har ikke lyktes i dette VM. Det er mange som håper og forventer mye, og da er det kjedelig å skuffe gang på gang. I dag tror jeg alle som heier på meg synes sølv er som gull, sa Iversen til NRK før gullet var et faktum.

Iversen gikk i mål som andremann og unngikk det utrolige dramaet med Aleksandr Bolsjunov og Johannes Høsflot Klæbo. De to gigantene kom for tett på hverandre, russerens stav brakk og det hele endte med at Klæbo ble diskvalifisert etter et jurydrama uten like:

Nordmennene la inn protest, men den ble til slutt avvist. Dermed tar Iversen gull på en individuell mesterskapsdistanse for alle første gang og går rundt i Oberstdorf med trøyen som symboliserer hans status som verdensmester på selveste femmila.

Han jublet kontrollert da han gikk opp på toppen av seierspallen i tyske Oberstdorf. Bolsjunov valgte å ikke ta på seg sin sølvmedalje.

– Jeg vet ikke om jeg er komplett. Brukbar, i alle fall. Jeg har i alle fall endelig truffet på formen for et mesterskap, og det er en drømmedag. Jeg var pigg hele tiden. Det er ikke bare-bare å hamle opp med de andre her, men det driter jeg i. Nå skal jeg feire på min måte, sier Iversen til NRK, stadig før gullet ble et faktum.

NEST FØRST, MEN MESTER: Emil Iversen går i mål som nummer to, men blir utropt til verdensmester etter at Johannes Høsflot Klæbo blir disket. Foto: Bkjørn Steinar Delebekk

– Hva er din måte å feire på?

– Nei, det får ikke NRK bli med inn på. Det skal jeg holde for meg selv, sier Iversen.

Mens jurydramatikken pågikk for Klæbo og langrennssjef Espen Bjervig, danset Iversen i området bak mål og var tydelig fornøyd med egen innsats.

– Han har aldri vært bedre som langrennsløper, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

Dette er hans andre gullmedalje i mesterskapet, etter å ha gått en mesterlig etappe på stafetten. Aleksander Bolsjunov ble flyttet opp til sølv fra bronse, mens Simen Hegstad Krüger ble flyttet opp til bronseplass.