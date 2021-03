forrige





fullskjerm neste

Emil Iversen ble verdensmester etter jurydramaet: − Synes utrolig synd på Johannes

OBERSTDORF (VG) Etter den vanvittige jurydramatikken som fulgte femmila i VM, er Emil Iversen utropt til verdensmester som følge av Johannes Høsflot Klæbos diskvalifisering.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

SISTE: Norge jobber med å anke diskvalifiseringen av Johannes Høsflot Klæbo for andre gang. Om Norge får gjennomslag får anken, blir Klæbo verdensmester. Hvis ikke, blir Iversen stående.

– En stor dag for meg, men jeg synes utrolig synd på Johannes. Men, jeg må fokusere på at jeg har gjort en enorm prestasjon og tatt min første individuelle medalje. Sølv hadde smakt som gull. Dette føles som et sølv. Og sølv er gull for meg, sier Iversen til VG.

Iversen gikk i mål som andremann bak Klæbo, men sistnevnte ble til slutt diskvalifisert.

Meråkergutten gikk i mål som andremann og unngikk det utrolige dramaet med Aleksandr Bolsjunov og Johannes Høsflot Klæbo. De to gigantene kom for tett på hverandre, russerens stav brakk og det hele endte med at Klæbo ble diskvalifisert etter et jurydrama uten like:

Nordmennene la inn protest, men den ble til slutt avvist. Dermed tar Iversen gull på en individuell mesterskapsdistanse for alle første gang og går rundt i Oberstdorf med trøyen som symboliserer hans status som verdensmester på selveste femmila.

– Det er litt surrealistisk etter den merkelige saken. For min del, som far og ikke dametrener, er jeg imponert og stolt over det han har levert. Uansett utfallet her, skal ikke det frata meg gleden over denne medaljen, sier Ole Morten Iversen, far til Emil og landslagstrener for langrennskvinnene.

– Hva er det som gjør deg mest stolt?

– Han har hatt en lengre vei enn mange andre. Han var ingen barnestjerne og kunne hatt et fjerde mesterskap uten individuell medalje. Det er fortjent ut fra den jobben han har gjort. Men det er klart gullet kommer med en bismak. Uansett utfall blir det bare tapere, sier Iversen videre.

Iversen junior jublet kontrollert da han gikk opp på toppen av seierspallen i tyske Oberstdorf. Bolsjunov valgte å ikke ta på seg sin sølvmedalje.

– Jeg vet ikke om jeg er komplett. Brukbar, i alle fall. Jeg har i alle fall endelig truffet på formen for et mesterskap, og det er en drømmedag. Jeg var pigg hele tiden. Det er ikke bare-bare å hamle opp med de andre her, men det driter jeg i. Nå skal jeg feire på min måte, sa Iversen til NRK - før gullet var et faktum.

Mens jurydramatikken pågikk for Klæbo og langrennssjef Espen Bjervig, danset Iversen i området bak mål og var tydelig fornøyd med egen innsats.

Dette er hans andre gullmedalje i mesterskapet, etter å ha gått en mesterlig etappe på stafetten. Aleksander Bolsjunov ble flyttet opp til sølv fra bronse, mens Simen Hegstad Krüger ble flyttet opp til bronseplass.