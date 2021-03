NORSK JUBEL: Lørdag vant Aleksandr Bolsjunov 30 kilometer fellesstart med skibytte og gikk rolig og glad bort etter pallfotograferingen. Simen Hegstad Krüger (t.v.) og Hans Christer Holund jublet for sølv og bronse. Onsdag tok de gull og sølv. Foto: Terje Pedersen

Gullvinner Holund mener han har avslørt Bolsjunov

OBERSTDORF (VG) Det kunne se ut som Aleksandr Bolsjunov (24) var uslåelig, men Hans Christer Holund (32) mener han har funnet svakhetene til russeren.

Bolsjunov var storfavoritt foran onsdagens 15 kilometer etter en maktdemonstrasjon og seier lørdag. Onsdag ledet han til første, tredje og fjerde passering, men på femte passeringspunkt (7,4 kilometer) var Holund i ledelsen.

– Jeg forventet egentlig at han skulle slite litt i dag, løypen er såpass tøff, sier Holund til VG etter vinnerløpet.

Etter 10 kilometer var Holund 9,1 sekunder foran russeren. Etter 11,8 kilometer var også Simen Hegstad Krüger forbi den russiske bjørnen. På den neste kilometeren smalt det for Bolsjunov. Plutselig var han 41,3 sekunder bak. Og da var også Harald Østberg Amundsen forbi.

GULL: Hans Christer Holund ble verdensmester på 15-kilometeren i Oberstdorf onsdag. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Holund gikk 43,7 sekunder raskere enn Bolsjunov, som endte på 4. plass.

– Han er veldig god i dobbeltdans, men han er litt dårligere når det blir lange padlepartier. Og det ble veldig løse forhold, han er ikke noe lett akkurat og det er bare å kalle en spade for en spade: Det er en fordel å være litt lettere opp bakkene. Sånn sett hadde vi nordmennene en liten fordel, sier Holund til VG.

Holund avslørte hvorfor han pekte opp etter seieren:

Bolsjunov kom til VM med syv individuelle verdenscupseirer denne sesongen. Tre av dem kom på 15 kilometer friteknikk, som var onsdagens VM-øvelse.

Holund hadde studert lørdagens 30 kilometer fellesstart med skibytte som russeren vant foran Krüger og Holund. TV-bildene Holund så avslørte flere ting.

– På tremila har jeg i ettertid sett at han slet veldig på slutten, sier Holund.

For Holund var først opp bakken da det gjensto to kilometer av fellesstarten.

– Hadde den bakken vært litt lengre, så hadde det kanskje blitt en luke. Så jeg skjønte at han var litt mer sliten enn jeg trodde. Jeg visste at det ikke kom til å bli lettere i dag, sier Holund.

For en måned siden viste Bolsjunov at han har temperament, da han kjørte en konkurrent ned etter å ha tapt en spurt:

Nossum: – Vi er bedre i motbakker

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum har sett mye av det samme som Holund.

– Jeg ble styrket i troen på at vi kunne utfordre ham her i dag, for løypen er så tøff. Det er mye motbakker. Vi er bedre enn ham i motbakker. Jo tøffere løyper, jo bedre for oss, sier Nossum.

Bolsjunov suste gjennom pressesonen med munnbind, oransje topplue, sekk på ryggen og skiene i hendene etter rennet. Han så i bakken og ville ikke snakke med journalistene. Etterpå var russerne mest opptatt av at løypen ikke ble saltet i det varme været. Det var nærmere 15 grader på stadion. Dermed ble det ekstra tungt føre.

Den russiske langrennssjefen og skipresidenten Jelena Välbe var oppgitt.

– Det løse sporet passet ikke for Sasja. Det var rart at løypa ikke var saltet. FIS (det internasjonale skiforbundet) sa at løypa ikke var så våt, men det var den, sier Välbe til russisk presse.

Krüger: – Virket nesten umenneskelig

Sølvvinner Krüger fikk sekundering mot Bolsjunov på hele første runden. Men så sluknet Bolsjunov på sisterunden.

– Det viser at han faktisk er menneskelig han også. Jeg vil påstå at det er litt godt å se at han kan få det han og, for han har til tider virket nesten umenneskelig sterk, sier Krüger til VG til så frem til god stemning på rommet onsdag kveld:

Det var Krügers andre sølvmedalje i Oberstdorf.

– Men i dag så viser Bolsjunov svakhet. Jeg regner med at han er ekstremt skuffet, og det skjønner jeg jo, for han var den store favoritten. Men vi tre norske som slår ham gjør kjempegod løp i dag, og da må vi være veldig fornøyd og stolte over å klare det. sier Krüger.

Bolsjunovs trener, Jurij Borodavko, tror den russiske favoritten ikke hadde kommet seg etter de tre tidligere løperne i VM.

– Det var tydelig at det var tøft for ham. Og han slet med løypa, for akkurat i dag bestemte juryen seg for at de ikke skulle salte. Men vi trenger han til stafetten, og han er innstilt på å gå, sier Borodavko til russisk presse.

Bolsjunov ble nummer fire på sprinten som Johannes Høsflot Klæbo torsdag, før han slo tilbake med seier lørdag. Søndag tok han bronse på lagsprinten med Gleb Retivykh.

Herrestafetten er torsdag. VM avsluttes med femmila søndag. Og Holund mener Bolsjunov-svakhetene fra 15-kilometeren er positive for Norge med tanke på det siste rennet.

– Ja, det er det altså, sier den regjerende femmilsmesteren lurt.