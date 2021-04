TRENER GODT: Landslagstrener Ole Morten Iversen har stor tro på at Ingvild Flugstad Østberg er tilbake i god form til OL neste år. Her er de to på samling i Holmenkollen i juni i fjor, en måned før hun fikk et nytt tretthetsbrudd i foten. Foto: Terje Pedersen

Landslagstrener Iversen: Fryktet karrieren til Østberg var over

Åtte måneder etter det forrige tretthetsbruddet løper Ingvild Flugstad Østberg (30) igjen.

– Ingvild trener veldig bra. Hun har sikkert trent like mange timer som de andre. Hun har gått ekstremt mye ski, sier landslagstrener Ole Morten Iversen til VG.

30-åringen fikk et brudd i hælen i mars i fjor, dermed røk verdenscuptremila i Holmenkollen. I juli fikk hun et nytt tretthetsbrudd i foten. Resultatet ble at langrennslandslagets helseteam besluttet at hun ikke fikk konkurrere sist sesong.

Men Iversen har stor tro på at Østberg er klar for OL i Beijing om et knapt år.

– Fysisk har hun ikke mistet noe. Ingvild har trent mens de andre har konkurrert. Det har ikke vært noe problem å gå på ski, sier Iversen.

Nå er barmarkssesongen straks i gang. Og foten til Østberg tåler løping.

– Det er forsiktig jogging. Men hun har kommet i gang. Og det blir litt gange i motbakke, sier Iversen.

Frida Karlsson har også fått startnekt av helseteamet. Hun ble inspirert av Østberg:

Landslagstreneren innrømmer at både han og Østberg fryktet at karrieren var over da tretthetsbrudd nummer to kom i juli.

– Det var i tankene til både Ingvild og meg i fjor da sto på som verst, at hun ikke ville komme tilbake. Men hun har den indre driven. Hun syns det er så artig å være på laget, så opptreningen for å komme tilbake har ikke kostet henne så mye som mange kanskje tror. Jeg syns hun har håndtert dette bra, hun har dyttet unna det hun ikke får gjort noe med, sier Iversen til VG.

VM-SUKSESS: Ingvild Flugstad Østberg med VM-sølvet etter tremila i Seefeld for to år siden, Therese Johaug vant, mens Frida Karlsson ble nummer tre. Foto: Tore Meek / NTB

Østberg tok fem medaljer i VM i Seefeld i 2019. Hun ble nummer tre i Tour de Ski 2020, etter at hun startet den sesongen med en startnekt av helseteamet. Hun har ikke ønsket å gi noe intervju selv etter sesongen.

30-åringen fra Gjøvik har trent mye sammen med Therese Johaug i mange år. De har vært på mange private treningssamlinger sammen. Også i år har de hatt noen økter sammen. Men de lange løpeturene sammen må de nå vente med.

– Ingvild kan ikke være med Therese på tretimersturene med joggesko. Hun er innforstått med at noen ting blir annerledes, for eksempel volum på løping, sier Iversen.

Iversen understreker at det ikke har så mye å si for fremtidige prestasjoner, for med tusenvis av treningstimer i kroppen, så er grunnlaget der, og hun kan sykle, padle og gå på rulleski i tillegg til litt løping.

– Ingvild har skjønt alvoret, at skaden kan bli langvarig, så av erfaring kan hun ta noen bedre valg nå, sier Iversen.

Første landslagssamling i OL-sesongen er på Sognefjellet i slutten av mai. Det er ikke klart om Østberg deltar der.