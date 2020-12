Kommentar

Givergleden er ikke gratis

Av Leif Welhaven

Therese Johaugs samarbeid med Huawei er historie. Foto: Bjørn S. Delebekk

Det kan ikke kreves at en langrennsstjerne skal være ekspert på hvordan folkegruppen uigurer blir behandlet, men det trengs økt bevissthet rundt hvem idrettsutøvere ønsker å bli assosiert med.

Johaug-leiren kom skjevt ut da de kritiske spørsmålene begynte å komme om skistjernens samarbeid med den kinesiske telegiganten Huawei.

Manager Jørn Ernst overbeviste neppe særlig mange da han uttalte at «vi forholder oss til den faktabaserte offisielle informasjonen fra Huawei angående selskapets rolle og holdning til denne saken og selskapets forpliktelse til menneskerettigheter».

Få dager senere var sponsorsamarbeidet historie.

Alt ble så pent pakket inn at vi vet lite om hvordan prosessen egentlig var, men uansett er denne historien interessant på flere plan.

«Sportswashing» et begrep som handler om hvordan sport benyttes til image- og omdømmebygging fra aktører med et frynsete rykte. At vi utrolig nok teller ned til et fotball-VM i Qatar er blant de mest tydelige eksemplene. Men det finnes bøtter og spann av mer eller mindre sportsvaskende investeringer, og i en rekke grener seg vi hvordan det forsøkes å kjøpe seg godvilje ved å bli assosiert med noe populært.

Det store spørsmålet er hvorfor det ikke er blitt mer debattert innad i idretten hvor grensen bør gå for hvem man skal bli en reklameplakat for.

I Johaug-saken dreier det seg om en kinesisk aktør som er tett på myndighetene i det samme landet som skal arrangere de neste olympiske leker på snø.

Det som har gjort spørsmålet ekstra betent nå, er en rapport som handler om at Huawei skal ha testet ansiktsgjenkjennings-programvare som kan identifisere den forfulgte folkegruppen uigurer.

Dette har medført kraftige reaksjoner, selv om det er strid om sakens faktum.

Fotballstjernen Antoine Griezmann avsluttet samarbeidet med Huawei og artisten Zara Larsson forlenget ikke sin avtale med selskapet, og spørsmålet ble naturlig nok ubehagelig for Johaug-leiren. Det gikk litt tid før en nødvendvig konklusjon ble trukket, men ikke fryktelige lenge. Det er derfor begrenset hvor skarp kritikk det er grunn til å sende i hennes retning i denne saken. Men timingmessig er det selvsagt kjedelig for Johaug-siden at temaet kom opp like etter debatten om tildelingen av Egebergs Ærespris.

Vel så interessant er det å dvele ved at bevisstheten rundt slike spørsmål ikke er høyere i idrettsoffentligheten, også når man ikke står midt i en sak man ser at gir negativ publisitet. Det omfattende samarbeidet mellom Norges skiforbund og Kina støtte på en rekke problemer, men de overordnede etiske diskusjonene så vi lite til fra idrettslederhold.

Idretten er avhengig av samarbeidspartnere, og på den kommersielle siden er det normalt en vinn-vinn-situasjon mellom de som legger igjen penger og de som bruker sitt gode rykte og vinnende vesen til å profilere partneren sin.

Men av og til kan det være lurt å stoppe opp litt og tenke seg om en ekstra gang. Her kan nok flere trekke lærdom av Therese Johaugs ferske erfaring. Givergleden til sponsorer er nemlig ikke gratis.