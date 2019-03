GRATULERER: Aleksandr Bolsjunov (t.v.) gratulerer Hans Christer Holund (i midten) med gullet på femmila. Til høyre bronsevinneren Sjur Røthe. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Välbes sleivspark til Norge: – Vi er best blant de friske

Etter Norges VM-suksess kommer Jelena Välbe (50) med ekstreme påstander uten bevis: Russland var «best blant de friske» i Seefeld.

Publisert: 04.03.19 11:42 Oppdatert: 04.03.19 12:13







– Vi kaller dette verdensmesterskapet for «åpent norsk mesterskap». Selvfølgelig er det en spektakulær opptreden av nordmennene, sier Russlands skipresident ifølge nyhetsbyrået R-sport etter fem sølv og tre bronser til hennes lag.

Norge dominterte totalt, og vant 13 gull, fem sølv og syv bronser. Og nok en gang peker Välbe - som selv var leder da Russland ble avslørt for statsfinansiert doping i forbindelse med Sotsji-OL - på Norges medisinbruk som årsaken til suksessen.

– Vi er best blant de friske, og det er fint. Jeg synes det er en skam at nesten samtlige utøvere har terapeutiske unntak for svært sterke dopingmidler. Jeg har ingen skrupler med å si, som jeg allerede har sagt, at det er legalisert doping, sier Välbe.

les også Gulltrener Nossum trodde han skulle tilbringe resten av livet i rullestol

– Da vet hun mer enn meg hvert fall. Det er ingen meg bekjent som går med medisinsk fritak for oss. Det høres merkelig ut. Vi har utøvere med astma, men astmamedisinering forekommer i nesten alle nasjoner og det er ikke prestasjonsfremmende, sier Vidar Løfshus, landslagssjef, oppgitt når VG konfronterer han med Välbes utsagn.

– Hva synes du om at hun går ut på denne måten?

– Det må være hennes påstand. Da vet hun noe jeg ikke vet, gjentar Løfshus.

les også Femmilskongene om gullfesten: – Det er så rått

Välbe snakker altså om unntak for å bruke midler som egentlig står på dopinglisten. Men flere bruker astmamedisiner som ikke står på WADA-listen og som derfor kan brukes uten noen spesiell tillatelse.

– I vårt lag er det ingen som har slike unntak, slike preparater blir ikke brukt i det hele tatt, sier den gamle storløperen.

Aleksandr Bolsjunov tok opp jakten på Hans Christer Holund altfor sent og kom nesten halvminuttet bak i mål:

Bolsjunov fikk med seg i alt fire sølvmedaljer fra Seefeld. Den siste var det Aleksandr Bessmertnykh som sto for på 15 km klassisk.

Til TV-kanalen Matj sier Jelena Välbe:

– Vi hadde håpet på gull, men klarte det ikke. Hvert fjerde år lager vi en plan. Planen var én gullmedalje, én eller to sølv og én eller to bronse. I idrett er det ikke mulig å skrive en plan og være sikker på at det er mulig.

– Hvor vi kunne ha fått gull, bortsett fra på femmila? Jeg tenkte på duatlon. Og for å være ærlig håpet jeg på herrestafetten. Vi har de siste årene endelig kommet likt med nordmennene til fjerde etappe – det er en reell fremgang. Og det var håp også på 15 km der Aleksandr Bessmertnykh var virkelig klar.

les også Trippel seier for Koteng-lag i Vasaloppet

– Vel, for meg er alle disse medaljene som gull, trøster Jelena Välbe seg.

Sportsavisen Sport Ekspress spør om «sølv-VM», som de kaller det, har vært en suksess eller en nedtur for Russland. Kommentatoren Oleg Sjarmonaev skriver:

– Først og fremst må vi innrømme at vi overvurderte vår styrke når det gjaldt kampen mellom Russland og Norge. Ja, Russland har et flott lag – kanskje det beste i dette århundret. Men nordmennenes nivå er slik at ingen andre når opp til dem.